نأمل أن يساعد العالم الطرف المغربي على الإنصياع لإرادة السلام والتعايش  بمنطقة المغرب العربي  

أغمينيت (الأراضي الصحراوية المحررة) - أعرب رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديموقراطية و الأمين العام لجبهة البوليزاريو السيد إبراهيم غالي اليوم الثلاثاء بأغمينيت بالأراضي الصحراوية المحررة عن أمله في أن "يساعد العالم الطرف المغربي على الإنصياع لإرادة السلام والتعايش بمنطقة المغرب العربي''.

وأبدى السيد غالي في تصريح للصحافة لدى إشرافه على افتتاح نشاط فني وتاريخي على هامش فعاليات مسابقة الشهيد الولي العسكرية ''إستعداد جبهة البوليزاريو لبناء مغرب عربي كما يجبي شريطة أن يحترم حق الشعب الصحراوي في الإختيار الحر لمستقبله في بناء دولته دون إقصاء''.

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ووجه الأمين العام لجبهة البوليزاريو رسالة إلى المغرب ''للكف عن سياسة الهروب إلى الأمام'' التي -كما أضاف- ''لن تجدي نفعا ولن تؤثر في إرادة الشعب الصحراوي المتشبت بحقه في تقرير المصير''.

ودعا السيد إبراهيم غالي المملكة المغربية إلى انتهاج سياسة أخرى تبحث عن السلام والإنصياع إلى الشرعية الدولية واحترام قرارات مجلس الأمن الدولي وتمكين الشعب الصحراوي من اختياره الحر لمستقبله في بناء دولته.

وأوضح الأمين العام لجبهة البوليزاريو بالمناسبة بأن فعاليات المسابقات العسكرية بمنطقة أغمينيت المحررة تأتي كتتويج لسنة من العمل والبرامج المختلفة للمؤسسة العسكرية الصحراوية قبل الإنطلاق في برنامج 2018 .

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وأشار السيد غالي أن المناورة العسكرية التي تندرج في اختتام العمل العسكري لسنة 2017 بالأراضي الصحراوية المحررة هي "رسالة إلى العالم بأن الشعب الصحراوي متواجد بأرضه ومتشبث تشبثا مطلقا بها وسيواصل -كما أضاف- المقاومة والصمود إلى غاية استكمال سيادته على ترابه الوطني الصحراوي".

والمناورة -كما ذكر الأمين العام لجبهة البوليزاريو- هي قرار للقائد اللواء هجوم وتحركات لوحدات متمركزة وهي مزج بين التجربة الصحراوية والتكتيك الحديث.