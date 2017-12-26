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الجمعية الصحراوية لمناهضة التعذيب تحمل الأمم المتحدة "كامل المسؤولية على  التعنت والتماطل المغربي"   

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 11:53     الفئـة : دولــي     قراءة : 22 مرات
الجمعية الصحراوية لمناهضة التعذيب تحمل الأمم المتحدة &quot;كامل المسؤولية على  التعنت والتماطل المغربي&quot;   

أغمينيت (الأراضي الصحراوية المحررة) - حملت الجمعية الصحراوية لمناهضة التعذيب والإعتقال التعسفي بالمناطق الصحراوية المحتلة اليوم الثلاثاء بأغمينيت بالأراضي الصحراوية المحررة الأمم المتحدة "كامل  المسؤولية على التعنت والتماطل المغربي".  

وأوضح رئيس الجمعية السيد أحمد سالم عبد الحي في تصريح للصحافة بأن مشاركة الوفد الحقوقي القادم من المناطق الصحراوية المحتلة في مختلف الأنشطة العسكرية لجيش التحرير الصحراوي يجسد مسألتيني وهي "أن يعرف المغرب أن الشعب الصحراوي لحمة واحدة تحت راية الجبهة الشعبية للساقية الحمراء ووادي الذهب".

"ولنؤكد- كما أضاف- للمغرب أننا نناضل مهما كلفنا ذلك من ثمن وأعطينا الكثير من الشهداء ولا زلنا قادرين على العطاء من أجل تحقيق الإستقلال الوطني الصحراوي".

وحذر الناشط الحقوقي الصحراوي من "ما سيجري بالمنطقة" وهو الأمر-كما أضاف-  الذي "لا يتحمله النظام المغربي فحسب بل تتحمله كذلك فرنسا والولايات المتحدة  الأمريكية".

 

 

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الجمعية الصحراوية لمناهضة التعذيب تحمل الأمم المتحدة "كامل المسؤولية على  التعنت والتماطل المغربي"   
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 26 كانون1/ديسمبر 2017 11:53     الفئـة : دولــي     قراءة : 22 مرة   شارك

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