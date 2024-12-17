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مجموعة اكديم ازيك: المغرب يصدر "حكما جائرا مدته 20 سنة سجنا نافذا" في حق المعتقل السياسي محمد الأيوبي

  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 18:41     الفئـة : دولــي     قراءة : 33 مرات

الرباط - أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة سلا المغربية مؤخرا, "حكما غيابيا جائرا مدته 20 سنة سجنا نافذا" في حق المعتقل السياسي  الصحراوي, محمد الأيوبي, حسب ما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).

وحكمت المحكمة غيابيا, منذ أيام, على المعتقل السياسي الصحراوي من مجموعة اكديم ازيك, محمد الأيوبي, "حكما غيابيا جائرا مدته 20 سنة سجنا نافذا",  بالرغم من تنديد منظمات حقوقية إقليمية ودولية, وذلك بعد الافراج عنه مؤقتا  بتاريخ 13 ديسمبر 2011,  بسبب وضعه الصحي المتدهور الذي أدى في الأخير إلى  إصابته بقصور كلوي حاد ومتابعته العلاج لمدة 03 أيام في الأسبوع بمصحة مختصة  بتصفية الدم بمدينة العيون المحتلة, حسب ما نقلت وكالة الأنباء الصحراوية.

وكان المعتقل السياسي الصحراوي, محمد الأيوبي, قد حضر مرة واحدة فقط في جلسة  13 مارس 2017 أمام المحكمة المذكورة المخصصة لمناقشة قضية معتقلي أكديم إزيك,  أين نفى جميع التهم المنسوبة إليه بعد أن صرح بتعرضه للاغتصاب والتعذيب الجسدي  أثناء توقيفه من طرف عناصر من الجيش المغربي بتاريخ 08 نوفمبر 2010 بمخيم  أكديم إزيك, وأثناء خضوعه في الفترة الممتدة من تاريخ 08 إلى 12 نوفمبر 2010  للحراسة النظرية لدى الدرك المغربي بالعيون المحتلة رفقة معتقلين سياسيين صحراويين.

وسبق للمحكمة العسكرية بالرباط أن أصدرت بتاريخ 17 فبراير 2013 حكما قاسيا وجائرا مدته 20 سنة سجنا نافذا في حق المعتقل السياسي الصحراوي, محمد الأيوبي, قبل أن يقدم النظام المغربي عن طريق محكمة النقض بتاريخ 27 يوليو 2016 على إلغاء هذا الحكم والأحكام الأخرى الصادرة في حق مجموعة من رفاقه المتابعين على خلفية قضية أكديم إزيك, وعلى إحالة كل الملف على محكمة مدنية لم تتأخر في إصدار نفس الأحكام تقريبا ضد كل المتابعين ومن ضمنهم المعتقل السياسي  الصحراوي, محمد الأيوبي.

 

يشار, إلى أن المحكمة المغربية,أصدرت هذا الحكم القاسي والجائر في غياب المعتقل السياسي الصحراوي, محمد الأيوبي, وفي غياب هيئة دفاعه المنسحبة منذ  تاريخ 18 ماي 2017 من مناقشة قضية المتابعة لمعتقلي قضية أكديم إزيك, بعد  إعلان هؤلاء المعتقلين مقاطعة حضور الجلسات بسبب اتهامهم القضاء المغربي بالانحياز وعدم التحلي بالنزاهة والاستقلالية.

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مجموعة اكديم ازيك: المغرب يصدر "حكما جائرا مدته 20 سنة سجنا نافذا" في حق المعتقل السياسي محمد الأيوبي
  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 18:41     الفئـة : دولــي     قراءة : 33 مرة   شارك

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