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الاتحاد الأفريقي وروسيا يتفقان على دعم مبادرات السلام والأمن

  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 10:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 28 مرات
الاتحاد الأفريقي وروسيا يتفقان على دعم مبادرات السلام والأمن

أديس أبابا - اتفق الاتحاد الأفريقي وروسيا على دعم  المبادرات التي يقودها الاتحاد الأفريقي لحل الصراعات ومواجهة تهديدات الإرهاب  والجرائم العابرة للحدود.

أُبرم الاتفاق خلال اجتماع بين مفوض الاتحاد الأفريقي للسلام والأمن إسماعيل  شرقي ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في موسكو, وذلك وفق بيان صدر عن  الاتحاد الأفريقي يوم أمس الجمعة.

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وذكر البيان أن شرقي ولافروف ناقشا مجموعة من التطورات الأمنية والسياسية في  المنطقة, واتفقا على الحاجة إلى دعم المبادرات التي يقودها الاتحاد لحل  المشكلات ومواجهة تهديدات الإرهاب والجرائم العابرة للحدود.

 

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وأكد شرقي ولافروف أيضا على الحاجة إلى الحفاظ على مبادئ التعددية والتمسك  بها خلال التعامل مع الشؤون الدولية والإقليمية.

 

تأتي زيارة مفوض الاتحاد الأفريقي إلى موسكو, ومدتها يومان, في إطار تنامي  الشراكة بين الاتحاد وروسيا وذلك للتحضير لحوار استراتيجي رفيع المستوى من  المقرر أن يعقد في أديس أبابا في بداية 2018, بحسب البيان.

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الاتحاد الأفريقي وروسيا يتفقان على دعم مبادرات السلام والأمن
  أدرج يـوم : الأحد, 24 كانون1/ديسمبر 2017 10:56     الفئـة : دولــي     قراءة : 28 مرة   شارك

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