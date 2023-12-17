استقبال اللاجئين: الأوروبيون منقسمون خلال 2017 أكثر من أي وقت مضى

بروكسل - يواجه الأوروبيون -الذين يختلفون بشكل كبير حول سياسة اللجوء المشتركة وخاصة حول نظام التوزيع الإجباري للاجئين- صعوبة كبيرة في إخفاء اختلافاتهم التي برزت الى الواجهة مع نهاية سنة 2017 عقب جدال حاد أثير داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي نفسها.

فبعد أكثر من سنتين عن أزمة هجرة غير مسبوقة كادت تعصف بوحدته وهددت وجودهلا زال الاتحاد الأوروبي غير قادر بعد على الاتفاق بشأن الرد الواجب تقديمه لتحدي اللاجئين.

حتى أن تقليص العدد الاجمالي للمهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا إلى أكثر من النصف (63 بالمائة) الذي أعلن عنه في نوفمبر لم يساعد القادة الأوروبيين على جاوز خلافاتهم وما يدل على ذلك هو الخلاف الأخير الذي نشب بين رئيس المجلس الأوروبي, دونالد توسك و عضو من الهيئة التنفيذية الأوروبية, المفوض المكلف بالهجرة, ديميتري افرموبولوس.

ففي الوقت الذي تحاول فيه المفوضية الأوروبية بعث برنامج الحصص لاستقبال اللاجئين, أثار رئيس المجلس الاوروبي جدلا عشية القمة الأوروبية لشهر ديسمبر وهي آخر قمة لسنة 2017.

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وأكد دونالد توسك في رسالة وجهها للقادة الاوروبيين, أن النقاش حول امكانية وضع حصص إجبارية لتوزيع اللاجئين "فجر نزاعا كبيرا", حاثا على "الالتزام بشكل مباشر أكثر بالمسائل السياسية الحساسة للهجرة".

وقد أثارت هذه التصريحات غضب المفوض افراموبولوس الذي وصف الوثيقة التي حضّرها رئيس المجلس الاوروبي ب"غير المقبولة" و "المناهضة للأوروبيين".

ومن جهته, عبر الناطق باسم المفوض الاوروبي, مرغاريتيس شيناس عن "عدم موافقة" الهيئة التنفيذية مؤكدا أن برنامج توزيع اللاجئين "لم يكن مفروضا وإنما تمت الموافقة عليه" وسمح "بإعادة توزيع 90 بالمائة من الأشخاص المؤهلين".

بالرغم من أن مسألة الهجرة كانت واردة في جدول أعمال القمة الأوروبية, فإنه لم يتم اعتماد أي توصية في هذا الشأن ومع نهاية النقاش حول مأدبة عشاء عمل بقي الاوروبيون منقسمون أكثر من أي وقت مضى.

و لمواجهة أزمة الهجرة منذ سنتين, أطلقت المفوضية الأوروبية برنامجا لإعادة توزيع طالبي اللجوء انتهى بتاريخ 26 سبتمبر الفارط.

وتضمن المخطط توزيع -على مدى سنتين- في مختلف الدول الاعضاء طلبات 160.000 مهاجر حلوا بإيطاليا و اليونان و هما بلدان يواجهان تدفقا كبيرا للمهاجرين.

لكن بعد مرور أكثر من سنتين, تمت إعادة توزيع 32.000 مهاجر فقط في بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وأحيلت كل من المجر و بولونيا و جمهورية التشيك التي لا تزال ترفض استقبال مهاجرين في إطار إعادة التوزيع أمام محكمة العدل الأوروبية.

-- تأخر في إصلاح نظام اللجوء--

و لاستكمال برنامج توزيع المهاجرين هذا, أعلنت المفوضية يوم 27 سبتمبر الفارط عن وضع برنامج جديد لإعادة توزيع اللاجئين سيسمح باستقبال 50.000 شخص آخر في الاتحاد الاوروبي خلال السنتين المقبلتين لاسيما من بلدان شمال افريقيا.

وقامت الهيئة التنفيذية ب "تخصيص احتياط" 500 مليون اورو لمساعدة جهود الدول الأعضاء لإعادة التوزيع لتشجيع الدول على استقبال المزيد من المهاجرين.

وعلى عكس برنامج "إعادة توزيع" طالبي اللجوء من إيطاليا و اليونان الذي ينتهي أجله يوم 26 سبتمبر 2017, فإن البرنامج الجديد لا يحدد حصصا إجبارية لكنه يخضع لإرادة الدول الأعضاء في استقبال اللاجئين.

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كما لجأ الاتحاد الاوروبي إلى إيلاء المراقبة لأطراف خارجية لاسيما الدول الأصلية و دور عبور المهاجرين.

ففي مارس 2016, وقعت تركيا و الاتحاد الأوروبي على اتفاق تلتزم بموجبه أنقرة,مقابل بضعة ملايير أورو وإعادة فتح المفاوضات مع الاتحاد الاوروبي, بإيقاف التدفقات و الموافقة على عودة كل المهاجرين الذي حلوا بعد 20 مارس (تاريخ دخول الاتفاق حيز التنفيذ) و الذين تم رفض طلبات اللجوء التي تقدموا بها.

وبعد مرور سنة, لجأ الاتحاد الاوروبي إلى "اجراءات تحفيزية" والتهديد بفرض عقوبات لاسيما اقتصادية لإجبار ليبيا -التي تعيش حالة فوضى , على إبقاء المهاجرين على ترابها.

لكن كل هذه الاجراءات لم تكن كافية لتخفيض التوتر بين الدول الأعضاء بشأن حصص اللاجئين.

و في الأصل نشبت الخلافات الراهنة في صفوف الاتحاد الأوروبي بسبب نظام استقبال اللاجئين المسمى دوبلن الذي يجبر طالبي اللجوء على إيداع طلباتهم في أول بلد عبور.

وفي أبريل 2016ئ قدمت المفوضية الاوروبية "خيارين" لمراجعة عميقة لنظام طالب اللجوء في الاتحاد الأوربي من أجل للتخفيف عن البلدان التي تشهد طلبا أكبر من تدفقات المهاجرين بحيث يتمثل الخيار الأول في الإبقاء بطلب اللجوء في أول بلد عبور وفي حالة تدفق كبير للمهاجرين على غرار ما تشهده حاليا أوروبا يتم اللجوء إلى آلية إعادة توزيع هيكلي.

ويتمثل الخيار الثاني في انشاء نظام دائم لتوزيع طلبات اللجوء من خلال نظام توزيع يأخذ بعين الاعتبار مساحة كل دولة من الدول الأعضاء وناتجها المحلي الخام وطاقة استيعابها. و بالتالي "فالمسؤولية لن تكن مرتبطة بأول نقطة عبور" حسبما اوضحته المفوضية في وثيقة لها.

ومنذ ذلك الحيني لم يحرز مشروع إصلاح نظام دوبلن تقدما بسبب الخلافات الهامة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الاوروبي.