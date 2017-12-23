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مجلس الأمن الدولي يتبني بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 14:27     الفئـة : دولــي     قراءة : 27 مرات

نيويورك (الأمم المتحدة)  - صادق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية طرحته الولايات المتحدة.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) الفضائية مساء يوم الجمعة, عن دبلوماسيين بالأمم  المتحدة  قولهما إن "العقوبات ستتضمن حظرا على نحو 90 بالمائة من المشتقات  النفطية إلى كوريا  الشمالية, وستحدد سقفا على تزويدها بالنفط الخام, كما  ستفرض ترحيل جميع الكوريين الشماليين العاملين في الخارج إلى بلادهم في مهلة  لا تتعدى 12 شهرا".

وأضاف "مشروع القرار يحدد سقفا لإمدادات النفط الخام بأربعة ملايين برميل  سنويا, كما يفرض قيودا على تسليم المشتقات النفطية بما فيها وقود الديزل محددا  سقفا بـ500  ألف برميل للعام المقبل".

 

وطرحت واشنطن مشروع القرار أمس الخميس, عقب محادثات مع الصين, حليفة بيونغ  يانغ,  حول فرض إجراءات عقابية جديدة ردا على اطلاق كوريا الشمالية صاروخا  باليستيا عابرا  للقارات في أواخر شهر نوفمبر الماضي.

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مجلس الأمن الدولي يتبني بالإجماع عقوبات جديدة على كوريا الشمالية
  أدرج يـوم : السبت, 23 كانون1/ديسمبر 2017 14:27     الفئـة : دولــي     قراءة : 27 مرة   شارك

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