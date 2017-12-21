الأمم المتحدة تقر مشروع قرار يرفض تغيير وضع القدس الشريف 

وصوت لصالح مشروع القرار 128 صوتا في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت, خلال أشغال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الجلسة الطارئة العاشرة في تاريخ الجمعية يعقب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع قرار حول وضع القدس بمجلس الأمن يوم الأثنين.
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وقدمت المشروع كل من تركيا واليمن والذي" يؤكد أن أي قرارات أو إجراءات يكون مؤداها تغيير سمات مدينة القدس المقدسة أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي- ليست لها أي فعالية قانونية، وهي باطلة ولاغية ويجب إيقافها بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة", كما يحث القرار كافة الدول على الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة.
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ويطالب مشروع القرار أيضا بأن تلتزم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بقرارات مجلس الأمن بشأن القدسي وبأن لا تعترف بأي إجراءات أو أفعال تخالف هذه القرارات.