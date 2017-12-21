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الأمم المتحدة تقر مشروع قرار يرفض تغيير وضع القدس الشريف 

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 كانون1/ديسمبر 2017 17:41     الفئـة : دولــي     قراءة : 88 مرات
الأمم المتحدة تقر مشروع قرار يرفض تغيير وضع القدس الشريف 

نيويورك (الأمم المتحدة) - أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة, اليوم الخميس, مشروع قرار يرفض تغيير وضع القدس, و يدعو كافة الدول على الامتناع عن إقامة بعثات دبلوماسية في مدينة القدس, حسبما أوردته مصادر إعلامية.

وصوت لصالح مشروع القرار 128 صوتا في حين امتنعت 35 دولة عن التصويت, خلال أشغال الجلسة الطارئة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي الجلسة الطارئة  العاشرة في تاريخ الجمعية يعقب استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو ضد مشروع  قرار حول وضع القدس بمجلس الأمن يوم الأثنين. 

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وقدمت  المشروع كل من تركيا واليمن والذي" يؤكد أن أي قرارات أو إجراءات يكون  مؤداها تغيير سمات مدينة القدس المقدسة أو وضعها أو تكوينها الديموغرافي- ليست  لها أي فعالية قانونية، وهي باطلة ولاغية ويجب إيقافها بما يتفق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة", كما يحث القرار كافة الدول على الامتناع عن إقامة  بعثات دبلوماسية في مدينة القدس المقدسة.

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ويطالب مشروع القرار أيضا بأن تلتزم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بقرارات مجلس الأمن بشأن القدسي وبأن لا تعترف بأي إجراءات أو أفعال تخالف هذه القرارات.

آخر تعديل على الجمعة, 22 كانون1/ديسمبر 2017 17:41
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الأمم المتحدة تقر مشروع قرار يرفض تغيير وضع القدس الشريف 
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 كانون1/ديسمبر 2017 17:41     الفئـة : دولــي     قراءة : 88 مرة   شارك

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