 2017: الفرنسيون يختارون رئيسا شابا و الأحزاب السياسية الكلاسيكية في تقهقر 

باريس - شهدت فرنسا سنة 2017 الكثير من الأحداث غير المسبوقة أهمها انتخاب رئيس الجمهورية الشاب ايمانيول ماكرون و بروز حركات سياسية جديدة و تقهقر الاحزاب الكلاسيكية التي لم تعد قادرة على تعبئة الفرنسيين.

ففي سياق صعب اقتصاديا و معقد سياسيا نجح ايمانويل ماكرون, وزير الاقتصاد السابق المستقيل من حكومة فرانسوا هولاند, في تحقيق فوز متميز لم يكن يتوقعه اي احد بفضل حركة حملها شباب غير تابع لا لليمين و لا لليسار و لكنه بحاجة للاثنين.

ايمانويل ماكرون وعد ب "إصلاحات مؤسساتية عميقة " من أجل "إحياء العقد المدني" بين السلطة و المواطنين, و هو العقد الذي بدأ يتصدع, حسب العديد من الملاحظين, مع رئاسة فرانسوا هولاند بحيث أكد في شهر يوليو الماضي امام غرفتي البرلمان الذي تم تجديده صالحه لا سيما الغرفة السفلى خلال انتخابات تشريعية المنظمة في شهر يونيو أن "الامر يتعلق بإعادة نسج العلاقة بين الفرنسيين و الجمهورية التي انفكت جراء الممارسة الآلية للسلطة".

وأمام الانتقادات, اللاذعة في اغلب الاحيان, الموجهة له ولفريقه وتراجع شعبيته سبعة اشهر بعد انتخابه, يجيب الرئيس الفرنسي الشاب أنه يطبق فقط ما قال أي أنه يتبع حرفيا البرنامج الذي انتخب على أساسه حتى و إن كانت قد أخلت عليه تغييرات طفيفة.

وخلال ثاني حديث خص به قناة فرانس2 بعد صعوده الى الحكم ,على الرغم من رفضه التعامل مع وسائل الاعلام, قال ماكرون "أنا افعل ما قلته, ربما يثير هذا الاستغراب و قد يزعج البعض, و لكن هناك "تأخر يجب استدراكه".

-- استراتيجية لا يمين و لا يسار تبدو ناجحة --

الرئيس ماكرون, الذي وصف أحيانا "بالساحر المبتدئ" بسبب "المجازفة في تجربته", يتوخى الحذر الكبير فيما يخص النتائج المرجوة من سياسته الاقتصادية و الاجتماعية قصد "استدراك التأخر" المتراكم على مر العهد الرئاسية المتتالية.

فقد طلب الوقت من منتخبيه "المتسرعين" موضحا انه يجب سنتين على الأقل للحديث عن "ثمار" اصلاحاته و سياسته.

وحسب آراء المحللين, فإن ايمانويل ماكرون استطاع العود الى الصعود في عمليات سبر الآراء بعد هبوط "حاد" مباشرة بعد انتخابه بحيث أنه يستفيد- حسب المحللين- من ظرف "جد مواتي" أمام انهيار الحياة السياسة إذ يرى الملاحظون انه "أول رئيس في الجمهورية الخامسة استطاع استعادة شعبيته بعد فقدانها".

ويبدو أن مسعاه "لا يمين و لا يسار" استراتيجية ناجحة بما أنه يحظى بالشعبية لدى منتخبي اليمين (51 بالمائة) و لدى منتخبي اليسار (43 بالمائة), حسب تحقيق اخير من انجاز إيبسوس.

ويمكن القول أن حركة ايمانويل ماكرون "الجمهورية الى الامام" وحركة جون-لوك ميلونشون "فرنسا غير الخاضعة" قد قضتا على الطبقة السياسية الفرنسية التي لم تعد تمثل ثقلا و لا معنا بالنسبة للانشقاق بين اليمين و اليسار لحكم البلاد. فهل هي نهاية الانشقاق؟ الكثير يراهن على عودته امام "نقص القوة" لدى الجدد.

المهم هو أنه في الوقت الراهن لا اليمين استطاع استدراك أموره بعد "فضائح" الأعمال لمسؤوليه و لا اليسار الممزق الذي يبحث عن الزعامة و عن سياسة قادرة على الاستجابة لتطلعات الفرنسيين و لا حتى اليمين المتطرف الذي يوصف "مجازفة" بالبديل.

ولعل أحسن توضيح لهذا الوضع هو انتخاب لورون فوكيي مؤخرا على رأس الجمهوريين (اليمين) الذي قسم الفرنسيين حيث اعتبره 58 بالمائة "أمر سيء" في حين اعتبره 7 أشخاص من مجموع 10 أنه لن يستطيع التوحيد.

و على صعيد آخر, و امام أزمة يبدو ان الخروج منها ما زال بعيدا, اعرب 59 بالمائة من الفرنسيين, حسب عمليات سبر الآراء, عن "تشاؤمهم المتزايد" بشان مستقبل البلد و اعتبر 60 بالمائة منهم ان أولادهم سيعيشون "أسوأ من اليوم" في المجتمع الفرنسي المستقبلي.

والسؤال الذي يبقى مطروحا: هل أن ماكرون سيعرف كيف يرفع هذا التحدي؟ المستقبل سيجيب.

توقيف ثلاثة تجار مخدرات ببشار و أدرار (وزارة الدفاع)

الجزائر - أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني أمس الخميس ببشار و أدرار, ثلاثة تجار مخدرات, فيما تم ضبط أزيد من 71 كيلوغرام من الكيف المعالج بتلمسان، حسب ما أفادت به وزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة في بيان لها.

و أوضح البيان أنه و "في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني، يوم 21 ديسمبر 2017ي بكل من بشار و أدرار بالناحية العسكرية الثالثة, (03) تجار مخدرات وضبطت 370 قرصا مهلوسا، في حين أفشلت مفارز للجيش الوطني الشعبي، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف بالناحية العسكرية الخامسة محاولات تهريب 11513 لتر من الوقود".

كما "ضبط عناصر الدرك الوطني، بتلمسان بالناحية العسكرية الثانية, 71,5 كيلوغرام من الكيف المعالج، فيما حجز حراس الحدود ببرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة معدات مختلفة للتنقيب عن الذهب".

و من جهة أخرى، "أوقف عناصر الدرك الوطني 09 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات مختلفة بكل من الأغواط وغرداية", يضيف المصدر ذاته.