مجلس الأمن يصادق على قرار لمواجهة ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب 

ويذكر النص الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التزاماتها في مكافحة هذه الظاهرة و مطالبتهم باتخاذ الإجراءات المناسبة في مجال أمن الحدود و تقاسم المعلومات و التعاون و المتابعات القضائية و إعادة إدماج المقاتلين الذي يعودون إلى بلدانهم الأصلية.
ويتضمن القرار أيضا مطالبة الدول الأعضاء منع تنقل الإرهابيين من خلال القيام بمراقبة صارمة على مستوى الحدود و مراقبة عن كثب تسليم وثائق الهوية والسفر لمنع استعمالها في التزوير.
وبموجب هذا القرار يتعين على الدول الأعضاء مطالبة الشركات الجوية الناشطة على إقليمها تبليغ بشكل مسبق المعلومات المتعلقة بالمسافرين للسلطات الوطنية المختصة طبقا للالتزامات المتضمنة في قانونها الداخلي و القانون الدولي.
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ويجب على الدول وفقا للوثيقة إعداد قوائم للأشخاص التي يجب وضعها تحت المراقبة و قواعد بيانات حول الإرهابيين المعروفين و المشتبه فيهم.
وأوضح ممثل روسيا في تدخله خلال جلسة مجلس الأمن أن البرامج المتعلقة بإعادة إدماج المقاتلين الإرهابيين لا يمكن أن تشكل إجراءات بديلة للعقوبات الجنائية مقترحا تحسين الإجراءات القانونية لمكافحة الترويج للإيديولوجيات الإرهابية.
وأعرب ممثل الأوروغواي عن تأييد بلاده و دعمها التقني للدول التي لم تتمكن بعد من وضع مختلف الإجراءات المتضمنة في القرار.
وأكدت فرنسا من جهتها على أهمية الأحكام التي جاء بها القرار المتضمنة للتكفل النفسي و الاجتماعي بأطفال المقاتلين الإرهابيين.