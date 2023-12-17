اليمن 2017: ويلات الحرب تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة 

الجزائر - تتوالى فصول الصراع اليمني دون أي أفق لانفراج قريب, فمنذ تنحي الرئيس السابق علي عبد الله صالح عن السلطة في 2012 إلى غاية مقتله رميا برصاص جماعة أنصار الله المسلحة (الحوثيون), مطلع ديسمبر الحالي, لا تزال الحرب سيدة الموقف, فيما تبقى التسوية السياسية تراوح مكانها, حيث لم يفلح المبعوث الأممي بعد في التوصل إلى اختراق يحرك المياه الراكدة لهذا الملف المعقد, أما الأوضاع الإنسانية ففي تدهور متصاعد على كل المستويات.

دخلت الأزمة في اليمن - الذي وصف قبل قرون من الزمن بالسعيد- فصلا جديدا من فصول الصراع, بعد مقتل علي عبد الله صالح على يد حلفائه السابقين, في الرابع من ديسمبر الحالي, وذلك بعد تصريحات نارية مفاجئة قلب بها صالح الطاولة على الحوثيين بعد تحالف دام سنتين, حيث دعا الشعب اليمني إلى الانتفاض ضدهم, مؤكدا استعداده لفتح "صفحة جديدة" مع دول الجوار, ووضع حد للحرب الأهلية في البلاد.

وبعد تصريحات صالح انزلق البلد نحو مزيد من العنف و الدمار, فقد شهدت العاصمة صنعاء قتالا بين الحليفين السابقين على مدى أيام, و سيطر الحوثيون على مناطق واسعة بالعاصمة, بينما قصفت طائرات التحالف العسكري مواقع للحوثيين, مما دفع بالرئيس اليمني, عبد ربه منصور هادي, إلى إطلاق عملية عسكرية واسعة تحت مسمى "صنعاء العروبة" بهدف إستعادة السيطرة على صنعاء وطرد الحوثيين منها.

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وشكل مقتل صالح الحدث الأبرز في اليمن خلال 2017 بشكل خاص, وخلال العقدين الماضيين بشكل عام.

ومن المتوقع أن يلقي مقتل صالح بظلاله على الكثير من معطيات الحرب والسياسة في اليمن في 2018 وفقا للمحلل السياسي اليمني, عبد الناصر المودع الذي قال أنه "لا يُعرف بالضبط لصالح من ستؤول المتغيرات في المستقبل القريب على الأقل بعد مقتل صالح (..), لكن الدلائل تشير إلى أن الحوثيين سيعززون من قبضتهم الأمنية في بعض مناطق سيطرتهم خلال الفترة القصيرة القادمة".غير أن قوة جماعة الحوثي "ستتراجع في بعض المناطق التي كان أنصار صالح يوفرون لهم فيها التواجد والقوة"ي كما يرى المتتبعون.

وتعود الأزمة الحالية إلى عام 2011 عندما بدأت احتجاجات شعبية ضد الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي قاد اليمن لأكثر من 33 سنة. وفي أوائل عام 2012 تنازل الرئيس صالح عن الرئاسة كجزء من اتفاق سياسي بوساطة بين السلطة الحاكمة وجماعات المعارضة بقيادة نائب الرئيس حينها عبد ربه منصور هادي. غير أن الإتفاق انهار مع هجمات المقاتلين الحوثيين على صنعاء ومناطق أخرى و سيطرتهم على مساحات واسعة من اليمن. هذا الوضع الجديد تحول إلى مشهد أكثر دموية مع بداية الضربات الجوية التي تقودها السعودية تحت إسم "عاصفة الحزم" في 26 مارس 2015.

وفي 21 أبريل 2015 أعلن التحالف العربي عن انتهاء عملية "عاصفة الحزم", بعد أن أزالت -حسب بيان لوزارة دفاع السعودية- "التهديدات الموجهة للمملكة ودول الجوار وحققت معظم أهدافها", وبدء عملية "إعادة الأمل" وتركزت العملية على شقين: سياسي تتكلف بإدارته الحكومة الشرعية لليمن بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي ونائبه, و عسكري يقوده التحالف بغرض حماية العملية السياسية ووقف تقدم الحوثيين وقوات صالح.

2017 ... عام الإخفاق السياسي

سياسيا, غاب على المشهد اليمني أي تطور فيما يتعلق بمساعي حل الأزمة المستعصية, حيث أخفقت الامم المتحدة في التوصل إلى خارطة طريق تقود نحو التسوية, وقد قوبلت جميع المبادرات المطروحة في هذا الإطار بالرفض من قبل أطراف النزاع.

فقد أجرى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن, إسماعيل ولد الشيخ أحمد, عدة جولات مكوكية في عدد من بلدان المنطقة لإستئناف المشاورات المتعثرة منذ انهيار مفاوضات الكويت في أغسطس 2016, لكنه أخفق في تحقيق أي تقدم.

وكانت آخر المبادرات التي تقدم بها ولد الشيخ, هي المبادرة الإنسانية التي تنص على فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية و تسهيل الإمدادات في ميناء الحديدة مع إدارتهما من قبل الامم المتحدة. إضافة إلى تحييد الملف الإقتصادي لصرف مرتبات موظفي الدولة المتوقفة, وإطلاق سراح المعتقلين و الأسرى المخفيين قسرا, ورفع الحصار الحوثي عن محافظة تعز.

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تجدر الإشارة إلى أن الأمم المتحدة شرعت في 14 يونيو 2015 في رعاية مشاورات "جنيف 1" بين السلطة اليمنية و الحوثيين, وبعد فشل هذه المشاورات رعت الأمم المتحدة مشاورات ثنائية مباشرة بين الأطراف اليمنية في سويسرا, منتصف ديسمبر, انتهت بالإتفاق على جولة مشاورات جديدة, وإجراءات لبناء الثقة أبرزها إطلاق الحوثيين للمعتقلين السياسيين, والسماح بدخول الإمدادات إلى المدن المحاصرة, وتحديدا محافظة تعز وسط البلاد. ومنذ بدء النزاع انهارت سبعة اتفاقات هدنة تفاوضت حولها الأمم المتحدة.

الحرب تدمر أساسات الدولة وبناها الصحية و الإقتصادية

وقد تدهورت الأوضاع الإنسانية في اليمن بشكل كبير منذ بداية الحرب بين أطراف النزاع عموما, وإنطلاق العمليات العسكرية التي تقودها السعودية خصوصا, فبعد عام 2015 انهارت الدولة بشكل كامل, فقد توقف صرف منح الرعاية الإجتماعية, ثم توقفت الرواتب في مرحلة لاحقة, وارتفعت اسعار المواد الأولية، في ظل إنهيار القدرة الشرائية للمواطنين.

وقالت الأمم المتحدة أن اليمن, وهو في الأساس من أفقر دول العالم, يعيش "أكبر كارثة إنسانية" على مستوى العالم فقد ساهمت الحرب الراهنة, والحروب التي عاشها هذا البلد سابقا, في ضرب بنيته الإقتصادية مما إنعكس سلبا على حياة المواطنين, وأدت تلك الأوضاع السيئة إضافة إلى الحصار الذي فرضه التحالف العربي يوم 6 نوفمبر الماضي إلى انعدام الأمن الغذائي لأكثر من 80 بالمائة من سكان البلاد, أي ما يزيد على 19 مليون شخص حسب أرقام الأمم المتحدة, فيما يحتاج حوالي 9.8 مليون شخص بشدة لمساعدات منقذة للأرواح.

ومع اشتداد المعارك أصبح نحو ثلث محافظات اليمن ال 22 على شفير المجاعة, فيما يعاني 60 بالمائة من سكان البلد من الجوع، وسط إستمرار تدفق النازحين من المناطق التي يحتدم فيها القتال, بحسب الأمم المتحدة. ونتيجة لذلك تفشت الأوبئة في العديد من المناطق, فقد ارتفعت حالات الإصابة بالكوليرا إلى 975 ألف حالة من بينها 2224 حالة وفاة منذ 27 أبريل الماضي بحسب تقديرات أممية.

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ويتزامن تفشي الوباء, مع انتشار مرض الخناق "الدفتيريا", الذي تسبب بوفاة 35 حالة و تسجيل 300 حالة يشتبه إصابتها بالمرض الذي يصيب بشكل أساسي الفم والعينين والأنف, وأحيانا الجلد, حسبما أعلنت منظمة الصحة العالمية مؤخرا.

وتجدر الإشارة إلى أن أكثر من 10 آلاف طفل ماتوا بسبب أمراض يمكن الوقاية منها، من بينها سوء التغذية وإلتهابات الجهاز التنفسي و الإسهال, حسب آخر إحصائيات أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).

ويبقى المستقبل مجهول المعالم, ورغم أن ملامح العام القادم تشير إلى تصعيد عسكري كبير ضد الحوثيين، إلا أن مراقبين يرون أنه من الصعوبة التنبؤ بما سيحدث, نظرا لما تتسم به الأحداث في اليمن من تواتر سريع يجعلها غير خاضعة لقاعدة ثابتة, ويبقى الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني.