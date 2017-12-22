اسبانيا: الكونفدرالية النقابية الاسبانية المشتركة تطالب بإطلاق سراح  المعتقلين السياسيين الصحراويين

وطالبت النقابة الاسبانية المشتركة من جهة أخرى في بيان باحترام "السلامة الجسدية و النفسية للمعتقلين"، مذكرة بان هذه السنة هي الذكرى السابعة لتفكيك مخيم الكرامة اكديم ايزيك من طرف قوات الاحتلال المغربية.
ويجدر التذكير أن القوات المغربية قمعت بعنف التظاهرة السلمية للصحراويين الذين احتجوا ضد "الظلم و التسريح الجماعي للعمال الصحراويين و المحاكمات الجائرة و غير العادلة و انتهاكات حقوق الإنسان و سلب الثروات الطبيعية".
وذكرت الكونفدرالية الاسبانية ايضا بالعنف الذي استعملته قوات الاحتلال المغربية خلال تفكيك مخيم الكرامة و الاحكام الجائرة بالسجن التي صدرت في حق المناضلين الصحراويين عقب محاكمة "ظالمة و دون ضمانات اجرائية".
وأشارت النقابة المشتركة من جهة اخرى الى العراقيل المغربية لحضور ملاحظين دوليين و رجال قانون و عائلات المعتقلين.
كما طالبت النقابة المشتركة من الاتحاد الاوروبي التوقف عن " تحويل الانظار و تطبيق بند احترام حقوق الانسان الموجود في اتفاقها مع المغرب و منع سلب الموارد الطبيعية الصحراوية و تسويقها", مجددة تضمانها مع "قضية الشعب الصحراوي العادلة و عماله و النقابة التي تمثلهم".
وأضاف البيان ان "المجموعة الدولية يجب ان ترغم المغرب على احترام التزاماته و القرارات العديدة لمنظمة الامم المتحدة و مجلس الامن", و ان "توقيف الاحتلال و احترام حقوق الانسان و اطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين و ممارسة الحق في تقرير المصير وتحديد تاريخ لتنظيم استفتاء لتقرير المصير, هي الوحيدة الكفيلة بفتح طريق امام حل هذا النزاع".