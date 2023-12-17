القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

النسخ

فئـات الأخـبار

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الرئيس الصحراوي ينوه بالقرارات التاريخية التي تمخضت عن أشغال الدورة  54  لحزب المؤتمر الإفريقي الداعمة لكفاح الشعب الصحراوي

  أدرج يـوم : الجمعة, 22 كانون1/ديسمبر 2017 14:58     الفئـة : دولــي     قراءة : 91 مرات
الرئيس الصحراوي ينوه بالقرارات التاريخية التي تمخضت عن أشغال الدورة  54  لحزب المؤتمر الإفريقي الداعمة لكفاح الشعب الصحراوي

بريتوريا (جنوب إفريقيا) - نوه رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية, إبراهيم غالي, اليوم الخميس, ب"القرارات  التاريخية" التي تمخضت عن اشغال المؤتمر ال 54 لحزب المؤتمر الوطني الجنوب  إفريقي, والداعمة للكفاح الشعب الصحراوي ضد المحتل المغربي والتضامن المطلق مع  كفاحه من أجل نيل حريته والاستقلال.

جاء ذلك في رسالة بعثها الرئيس الصحراوي لسيريل رامابوزا, الرئيس المنتخب  لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي, مؤخرا, وسلمه إياها عضو الأمانة الوطنية والي  ولاية العيون محمد يسلم بيسط,عبر فيها عن التهاني باسم الشعب الصحراوي و قيادة  جبهة البوليساريو للرئيس رامابوزا بعد انتخابه على رأس قيادة المؤتمر الوطني  الأفريقي التي طالما ربطته أوثق العلاقات والروابط الكفاحية مع البوليساريو.

كما نوهت الرسالة "بالنجاح الباهر" للمؤتمر و القرارات التاريخية التي اتخذها لا سيما التوصيات التي أقرها المؤتمر حول دعم كفاح الشعب الصحراوي والتضامن معه.

وكان المؤتمر 54 لحزب المؤتمر الوطني الإفريقي, الذي عقدت أشغاله في  جوهانسبورغ في الفترة الممتدة من 16 الى 20 ديسمبر الجاري, قد افرد في بيانه  الختامي فقرة للقضية الصحراوية جدد من خلالها الدعم الثابت والمبدئي والتضامن  المطلق مع كفاح شعبنا من أجل الحرية و الاستقلال, كما أصدر توصية هامة لكفاح  الشعب الصحراوي أثارت نقاشا طويلا اجمع خلاله المتدخلون على وجود الظاهرة  الاستعمارية في القارة الأفريقية عن طريق استمرار الاحتلال المغربي لتراب  الجمهورية الصحراوية, مطالبين بتسليط العقوبات على النظام المغربي حتى ينصاع  للشرعية الدولية مثلما كان معه الحال مع نظام بريتوريا العنصري.

 

كما طالبت التوصية حكومة جنوب أفريقيا, بتعيين مبعوث جنوب أفريقي خاص  بالصحراء الغربية ليعطي للقضية "اهتماما مستمرا" و للقيام بالخطوات والأعمال الضرورية لتطبيق توصية المؤتمر.

آخر تعديل على الجمعة, 22 كانون1/ديسمبر 2017 16:23
كلـمات مفتـاحيــة :
الرئيس الصحراوي ينوه بالقرارات التاريخية التي تمخضت عن أشغال الدورة  54  لحزب المؤتمر الإفريقي الداعمة لكفاح الشعب الصحراوي
  أدرج يـوم : الجمعة, 22 كانون1/ديسمبر 2017 14:58     الفئـة : دولــي     قراءة : 91 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

17.12.23

راوية يتطرق إلى التعاون الثنائي مع سفراء المملكة المتحدة و صربيا و  كرواتيا

17.12.23

ميثاق شراكة الشركات: أرضية لبعث و تنويع الاقتصاد

17.12.23

المصادقة على الميثاق المتعلق بالشراكة العمومية-الخاصة يعتبر "قاعدة تضامنية"  بين الحكومة…

17.12.23

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تدعو إلى بلورة استراتيجية وطنية جديدة لمواجهة  مخططات…

17.12.23

ضبط أزيد من 240 كلغ من الكيف المعالج بجنوب تندوف وإلقاء القبض على ستة تجار مخدرات ببشار

17.12.23

ثلاثية: التوقيع على الميثاق المتعلق بشراكة الشركات

Banniere interieur Article

الأكثــر قـراءة

17.12.18

سطيف: إصابة 10 عناصر من الشرطة بجروح أثناء منعهم محتجين القيام بأعمال تخريبية بعين الكبيرة

17.12.18

البرنامج الفضائي 2020-2040: اطلاق عدة أقمار اصطناعية

17.12.18

المؤسسة الوطنية للصناعات الالكترونية لسيدي بلعباس تستعد لتسويق أولى هواتفها  الذكية…

17.12.18

تشويه تمثال عين الفوارة: سلوك هستيري متهور

17.12.18

تمنراست : حوالي 200 مشاركة في التظاهرة الوطنية للرياضة النسوية

17.12.18

عرض مشروع قانون التجارة الالكترونية أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني