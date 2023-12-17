سوريا  2017: الجيش يبسط سيطرته و مسار سياسي في مخاض لحل الأزمة نهائيا

الجزائر - شهد عام 2017 استعادة الجيش السوري سيطرته على المناطق التي كانت في قبضة فصائل المعارضة المسلحة و التنظيمات الارهابية, وتمكنت الحكومة السورية من تثبيت وقف القتال في عدد من مناطق البلاد مما سمح بدخول مسار التسوية في مخاض من أجل الخروج النهائي من الازمة.

و قد اعتبر هذا التطور في المشهد السوري تقدم ملموس منذ بدء الصراع قبل قرابة سبع أعوام, بالرغم من الصعوبات التي تواجه مسار الحل السياسي النهائي و الذي عرف جولات متعددة لمباحثات السلام برعاية الاطراف الدولية الفاعلة في النزاع وعلى رأسهم منظمة الامم المتحدة.

وجاء هذا كنتيجة لحسم المعارك الميدانية بشكل ملفت لصالح القوات السورية التي استطاعت اعادة بسط السيطرة على أغلب الاراضي بدعم جوي من القوات الروسية, و هو ما مكن من ترجيح الكفة عسكريا لصالح الجيش و قوات الأمن السوريين, كما يؤكده الوضع الميداني و التقارير الدولية.

وبعد عمليات كر و فر بين الجانبين: الحكومة و فصائل المعارضة المسلحة لاستعادة أو احتلال المزيد من الاراضي و التقدم أكثر بهدف السيطرة عليها, تؤكد التقارير العسكرية الرسمية والمتتبعين للمشهد السوري أن دمشق "حققت مكاسب مطلقة على الارض لم تحققها طيلة السنوات الماضية" من الصراع الذي انطلقت شرارته الاولى في مارس 2011, لتدخل الحكومة السورية, اليوم, مرحلة التفكير في إعادة بناء ما خربه المخطط الجهني المحاك ضد الشعب السوري.

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وترى دمشق بأن "النصر قد تحقق" في سوريا, و أن ما تبقى من الحرب "معركة متفرقة" بعدما تمكنت قواتها من استعادة المناطق الرئيسية في جميع أنحاء البلاد من قبضة الفصائل المسلحة و الجماعتين الإرهابيتين (داعش) و (جبهة النصرة), لتعود معظم البلدات و القرى والمدن تحت سيطرة الحكومة التي رفعت قادتها العلم فوق مبان سقطت لوقت طويل في يد المسلحين.

و مثل تحرير مدن حلب التي عاشت واحدة من أقسى نكبات الحرب, و حمص و مدينة تدمر الاثرية الشهيرة بشكل نهائي العام الجاري و بعدها مدينة البوكمال و دير الزور الشرقية التي بقيت لفترة كبيرة تحت قبضة ارهابيي (داعش) و (النصرة), منعطفا استراتيجيا في مسار الحرب, حيث أسس تحرير هذه المدن الهامة, لتوسيع الجيش السوري لعلمياته العسكرية محققا تقدما ميدانيا ملفتا و تأمين السكان الذين طالما عنوا من ويلات وضع لم يريدونه لأنفسهم.

و كانت تدمر وقعت في قبضة داعش منتصف 2015 و حررتها القوات السورية في مارس 2016 الا ان داعش سيطر عليها من جديد في ديسمبر 2016 قبل أن يحررها الجيش السوري مرة اخرى في مارس 2017.

وعلى وقع هذه "الانجازات العسكرية" انضم أزيد من 2300 قرية و بلدة سورية الى "عملية المصالحة" في سوريا اذ وافق مسلحوها بضمانات, على القاء أسلحتهم ما مكن الجيش السوري من "غلق ملف الارهاب" - على حد تعبيره مسؤوليه- في عديد من مناطق البلاد.

ويؤكد المراقبون أن 90 بالمائة من الاراضي السورية المأهولة عادت سنة 2017 تحت سيطرة الحكومة ما يجعل وجود عدد كبير من القوات الروسية في سوريا "أمر غير مبرر", وفق ما أكده مسؤولون في دمشق و موسكو التي قامت في ديسمبر الجاري بسحب جزء من جنودها من سوريا " بعدما حققت هذه القوات المهمة التي أوكلت لها في دعم الجيش السوري في حربه ضد الجماعات الارهابية, بطلب من دمشق.

وعلى الرغم من استرجاع دمشق لأراض واسعة, وانحصار نشاط المسلحين في مناطق معينة وتطبيق هدنة على مساحات واسعة تحت مراقبة الاطراف الضامنة (روسيا و تركيا و ايران), فانه لا يمكن الجزم بأن المعركة قد حسمت في سوريا في ظل تقارير اعلامية شبه يومية تتحدث عن قتال و اشتباكات, فيما يسعى المجتمع الدولي ولا سيما الاطراف الفاعلة في الازمة التي طال أمدها, الى ايجاد حل سياسي لها يبدو أنه لازال بعيد المنال, بسبب حرب المصالح و الانقسامات السائدة بين اللاعبين الكثر المتدخلين في الازمة.

- من جنيف الى استانة الحل السياسي في مخاض -

ومع بداية العد التنازلي لنهاية العام 2017 , لازال الحل السياسي للازمة السورية بعيد المنال و مؤجل الى اشعار آخر, بسبب تواصل الانقسامات بين وفدي التفاوض من الحكومة و المعارضة حول رؤيته للتسوية السياسية و كذا بسبب ازدحام ساحة المعركة بالأطراف الدولية و تباين مواقفها.

و فشلت العملية السياسية التي أطلقها المجتمع الدولي منذ عام 2012 برعاية الامم المتحدة مع قيام روسيا و تركيا و ايران بدور الوسطاء, في ايجاد أرضية مشتركة لحل الازمة سياسيا, بالرغم من تنظيم ثماني جولات من محادثات السلام في مدينة جنيف السويسرية فضلا عن سبع جولات من المحادثات احتضنتها استانا عاصمة كازاخستان منذ يناير 2017 .

ويعد مستقبل الرئيس السوري بشار الاسد النقطة الشائكة في المحادثات حيث تتمسك المعارضة بضرورة رحيل الاسد كشرط مسبق للبدء في الحديث عن المرحلة الانتقالية في البلاد, بينما يصر وفد الحكومة السورية على إعطاء الأولوية ل "مكافحة الإرهاب" كأول سلة تناقش خلال المحادثات.

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ومن جهتها سعى المبعوث الخاص للأمم المتحدة لسوريا, ستيفان دي ميستورا, خلال مختلف محطات محادثات جنيف الى العمل على اقناع دمشق بقبول انتخابات. وقال دي ميستورا في احدى التصريحات الصحفية "يمكنك أن تفكر في كسب الأراضي عسكريا, لكن عليك أن تفوز بالسلام ... ولتحقيق ذلك, يجب أن تكون لديك الشجاعة لدفع الحكومة على الموافقة على وضع دستور جديد وإجراء انتخابات جديدة بالتعاون مع

الأمم المتحدة".

واعتبر رئيس وفد التفاوض الحكومي, بشار الجعفري, بأن ديمسيتوا "يضرب مهمته كوسيط" بعد أن دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتيني الحليف الدولي لسورياي إلى الضغط على دمشق لقبول العملية الانتخابية.

وعلق احد المحللين السياسيين السوريين على فشل الجولة الثامنة من مفاوضات جنيف وعدم تحقيقها لأية نتائج, قائلا أن المفاوضات كانت عبارة عن "مراوحة في المكان". معتبرا أن "المعارضة لا تزال تضع العصي في عجلة الحل السياسي للأزمة السورية بتمسكها بشروطها المسبقة (رحيل الاسد) التي كانت العقبة الكبرى التي تقف أمام تحقيق أية اختراقة" في العملية السياسية.

ومن جهته و تعقيبا على شروط المعارضة, صرح السفير الأمريكي السابق لدى سوريا روبرت فورد أن "المعارضة لا خيار أمامها بسبب الهزيمة العسكرية الكبرى التي منيت بها في سوريا", مشيرا إلى أنه "يجب عليها أن تقبل بحقيقة أن الأسد سيبقى في منصبه ...".

وبعد فشل محادثات (جنيف 8) باعتراف من ديمستورا الذي قال "لم نحصل على مفاوضات حقيقية" رغم كل مجهودات فريقي, تتجه الأنظار إلى المحادثات المرتقبة في أستانا يومي 21 و 22 ديسمبر بوساطة روسيا وإيران وتركيا فيما تعلق روسيا آمالا على اجتماع سوتشي, لكل الفعاليات السورية, المرتقب حول مطلع العام القادم.

- الحرب تقضي على مقومات الحياة في سوريا -

و في انتظار ما ستأتي به السنة الجديدة من حل سياسي يطمح اليه الشعب السوري بالدرجة الاولى باعتباره المتضرر الاكبر من هذا الصراع, تبقى الوضعية الانسانية "الكارثية" هي التحدي الكبير المطروح و بشكل عاجل أمام المجتمع الدولي الذي أحصت منظماته أرقاما مخيفة عن الوضعية الغذائية و الصحية و التعليمية...التي لحقت بسوريا و أهلها جراء هذا الصراع.

و أحصى "المركز السوري لبحوث السياسات البحثية المستقلة" مقتل أزيد من 500 ألف شخص جراء قرابة سبع سنوات من القتال في سوريا و الذي أدى توسعه إلى أزمة إنسانية حادة مع نزوح 6.1 مليون سوري وتسجيل 4.8 مليون طالب لجوء, وفقا لـ "مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية".

وقدر عدد الاشخاص الذين حرموا من المساعدات الضرورية للحياة والمساعدات الإنسانية بسبب حصار المدن, وجراء المعارك, بمليون نسمة. كما يعيش نحو 70 بالمئة من السكان في فقر مدقع, غير قادرين على الحصول على السلع الغذائية وغير الغذائية الأساسية.

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ومع فرار الأسر من سوريا إلى مناطق أكثر أمنا تضاءل عدد الأطفال في سن الدراسة بنحو مليون منذ عام 2010 في حين ان 40 بالمئة من الأطفال الذين ما زالوا في سوريا لا يذهبون إلى المدرسة.

ودمرت الحرب النظام التعليمي في سوريا اذ هدمت واحدة من بين كل أربع مدارس أو تضررت أو أصبحت تستخدم كملجأ للفارين أو تم تحويلها إلى مبنى عسكري. و حتى إذا كانت المباني المدرسية بقيت دون ضرر, فإنها لم تكن لتتمكن من فتح أبوابها حيث ترك ربع مدرسي البلاد الذين يقدرون بنحو 52 الف معلم وظائفهم.

كما يعاني سكان المناطق المحررة وضعا انسانيا مقلقا حيث لا تتوفر الخدمات و خاصة الماء و الكهرباء فضلا عن قلة المواد الغذائية و وعدم وجود مراكز صحية.

كما دمرت سنوات الحرب الاقتصاد السوري, ما ادى الى ارتفاع البطالة إلى ما يزيد عن 50 بالمئة. و قد قدر المركز السوري لأبحاث السياسات تكلفة الحرب التي لم تنته بعد بنحو 255 مليار دولار.