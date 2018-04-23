انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

وهران - يتأهب مخبر الأبحاث بجامعة وهران 1 أحمد بن بلة لإبرام عقد تعاون علمي مع هيئة معتمدة مقرها بجوفا (فنلندا) من أجل تطوير إنتاج الأسمدة الطبيعية, حسب ما علم يوم الإثنين بوهران في ختام الطبعة ال18 لمؤتمر الجمعية الإفريقية للتثبيت البيولوجي للآزوت.

وصرح بكي عبد القادر, مدير المخبر البيوتكنولوجي لتطوير النباتات التابع لجامعة وهران 1 ل/وأج أن "الطرف الفنلندي المشارك في المؤتمر أبدى استعداده الكامل للمساعدة على تطوير زرع الفطري المجذر".

وأضاف السيد بكي الذي يرأس أيضا لجنة تنظيم المؤتمر الذي جمع ما يقارب 200 مشارك من عشرة دول إفريقية وأوروبية أنه "من المنتظر أن تتجسد الشراكة في هذا المجال قبل نهاية السنة الجارية وذلك بعد المشاورات التي ستكون مع مختلف الناشطين على المستوى الأكاديمي والمؤسساتي والإقتصادي."

وستسمح الشراكة مع الجانب الفنلندي الممثل في مركز ''جوفا تريفل'' في "تطوير إنتاج الفطر المجذر الذي يساعد على تقوية الغذاء المعدني للنباتات", وفق ذات المسؤول الذي أشار أيضا إلى فوائد أخرى على غرار محاربة الجفاف.

وكانت أهمية هذه المواد على مستوى الإنتاج والبيئة محور أشغال المؤتمر, حيث ركز المشاركون على ضرورة ترقية استعمال الأسمدة البيولوجية المثبتة الأزوت.

وأوضح السيد بكي بأن أهم توصية تصب في اتجاه القيام بعملية تحسيسية تجاه المتعاملين الاقتصاديين "من أجل دفعهم على الاستثمار في البديل البيولوجي الذي أضحى لا مفر منه لضمان تنمية اقتصادية دائمة تطمح إليها القارة الإفريقية."

وركزت المداخلات على ثلاثة محاور كبرى وهي : التنوع في مثبتات الأزوت والتفاعل بين النباتات والأعضاء الصغيرة, و إنتاج الأسمدة الحيوية, إلى جانب تخصيص محور للفطر المجذر .

وتميز هذا اللقاء الذي تحتضنه الجزائر لأول مرة بتسليم رئاسة الجمعية الإفريقية ''آبي أن أف'' إلى عبد القادر بكي لعهدة مدتها سنتين. ويعد الرئيس الجديد للجمعية من الباحثين في مخبر ''أل بي أر آ بي" ويحوز على خبرة عشر سنوات من العمل الميداني ما سمح له من إنشاء بنك لأكثر من 500 سلالة بكتيرية للاستعمال الفلاحي.