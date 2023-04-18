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الطريق العابر للصحراء: انجاز 1.600 كم من طرف الجزائر

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 نيسان/أبريل 2018 16:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 70 مرات
الطريق العابر للصحراء: انجاز 1.600 كم من طرف الجزائر
صورة وأج

الجزائر- كشف الأمين العام للجنة الربط للطريق العابر  للصحراء, محمد عيادي, يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن الجزائر استكملت  انجاز 1.600 كم من الطريق العابر للصحراء في حين لا تزال الأشغال جارية بخصوص  الـ 200 كم المتبقية.

وأوضح السيد عيادي خلال أشغال الدورة 68  للجنة الربط للطريق العابر للصحراء  ان "الجزائر أنجزت 1.600 من الطريق العابر للصحراء وأن الاشغال لا تزال جارية  على 800 كم لإنجاز ازدواجية الطريق في حين تجري الأشغال حاليا لإتمام الـ 200  كلم الرابطة بمالي".

وتمحورت هذه الدورة حول مراجعة مدى تقدم أشغال هذا الطريق العابر للصحراء  وكذا التشاور حول الاجراءات الواجب اتخاذها مستقبلا مع الدول المعنية من أجل  ضمان تقدم الأشغال وتسليم الطريق في الآجال المحددة.

وانعقدت هذه الدورة بحضور سفراء الدول الأعضاء لجنة الربط للطريق العابر  للصحراء وممثلي مفوضية الاتحاد الأفريقي والبنك الاسلامي للتنمية والبنك  العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا.

و يعبر هذا الطريق القاري 6 دول أفريقية وهي: الجزائر وتونس ومالي والنيجر  ونيجيريا وتشاد.

 

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وحسب السيد عيادي فإن طول هذا الطريق بتونس يبلغ 689 كم بين حزوة (الحدود مع  الجزائر) وتونس العاصمة, مضيفا أن الطريق معبد حاليا في حين لا تزال أشغال  تعزيز هذا الطريق طور الانجاز على مسافة 65 كم من قفصة إلى نفطة.

وأضاف نفس المسؤول أن  طول الطريق في النيجر بلغ 1.886 منها 1.600 تم تعبيدها، في حين لا تزال 278 كم قيد التعبيد, مبرزا أن هذا الطريق في النيجر قد تجاوز  ثلث الشبكة الوطنية المعبدة والمقدرة ب 4.600 كم.

أما بخصوص تشاد والتي لم تكن تملك عام 1990 أي طريق معبد, فيربط هذا الطريق  بين العاصمة نجامينا والحدود النيجيرية بعد ريق-ريق على مسافة 570 كلم تم  تعبيد ثلثها، في حين لا تزال الاشغال جارية في الثلث الثاني أما باقي الطريق  فهو في مرحلة الإطلاق.

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وكشف السيد عيادي أن هذا الطريق في نيجيريا الممتد على طول  1.130 كم قد  تعبيده بالكامل في حين تم انجاز نصف ازدواجيته.

بمالي تمتد المنشأة على أكثر من 2.000 كلم منها 700 كلم لم يتم تعبيدها بعدي  يضيف السيد عيادي الذي أشار إلى أن انجاز هذا المشروع في هذا البلد يواجه  صعوبات مالية.

وقال أن "لجنة الطريق العابر للصحراء لم تيأس لإيجاد التمويل لإجراء دراسة  تتضمن مخططا تنمويا لمنطقة الأثر للطريق العابر للصحراء بين غاو (مالي) و  الحدود الجزائرية لاستدراك تأخر التجهيز".

وأكد وزير الأشغال العمومية والنقلي عبد الغني زعلان في كلمته الافتتاحية  التي قرأها باسمه أمينه العامي علي حمي أن الجزائر تجدد الأولوية التي توليها  للبعد الذي تكتسيه هذه المنشأة كعامل أساسي للنشاط و النمو الاقتصادي و  التجارة و الاستثمار و ربط و اندماج افريقيا وتحسين الظروف المعيشية للسكان.

وأشار في هذا الشأن إلى أن هذا المحور قد يوسع إلى الطريق تندوف-شوم  (موريتانيا) لتسهيل حركة الأشخاص و الممتلكات و تعزيز المبادلات التجارية وفك  عزلة هذه المنطقة الحدودية.

ولتمكين الدخول المباشر إلى الموانئ الكبرى للمتوسط وترقية المبادلات بين  افريقيا و اوروباي أدرجت الجزائر الربط المباشر للطريق العابر للصحراء بالطريق  النافذ الرابط  بين ميناء جن جن و الطريق السيار شرق-غرب على مسافة 110 كلم و  الذي يجري انجاز أشغاله.

كلـمات مفتـاحيــة :
الطريق العابر للصحراء: انجاز 1.600 كم من طرف الجزائر
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 نيسان/أبريل 2018 16:39     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 70 مرة   شارك

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