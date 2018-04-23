راوية يلتقي بواشنطن بمجموعة الأعمال الأمريكية

واشنطن - التقى وزير المالية عبد الرحمان راوية بواشنطن بممثلي العديد من الشركات الامريكية الكبرى حيث تحادث معهم عن الاستثمار في الجزائر و عن الفرص الممنوحة في العديد من قطاعات النشاطات.

و في تصريح لوأج عقب هذا اللقاء الذي شارك فيه ايضا نائب رئيس غرفة التجارة الامريكية و رئيس مركز الاعمال الامريكي الافريقي السيد سكوت ايزنر , أكد وزير المالية ان المحادثات خلال هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الامريكية, دارت اساسا حول قدرة الاستثمار في الجزائر, و التنظيم الجاري في هذا المجال و الوضع الاقتصادي و المالي للبلد.

و أكد الوزير ان هذه المحادثات التي جرت على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع لمجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي, شكلت أيضا فرصة لدراسة شكاوي بعض المؤسسات الامريكية العاملة في الجزائر.

و أضاف الوزير ان المحادثات تمحورت حول "التمويل و كذا حول الاستقرار المالي للبلد بما ان الوضع المالي مُتحكم فيه", مؤكدا ان "تصور المتعاملين الامريكيين للوضع الاقتصادي في الجزائر يبقى موضوعيا".

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و جمعت هذه المائدة المستديرة لمجموعة الاعمال الامريكية عمالقة الصناعة بالولايات المتحدة مثل جينيرال ايليكتريك و ايكسون موبيل و آبل و فايزر بالإضافة الى جمعية فرما (PhRma) التي تضم المخابر الصيدلانية الامريكية.

و شهد اللقاء اضافة الى الشركات الموجودة في الجزائر, مشاركة مؤسسات جاءت للاستعلام عن شروط و فرص الاستثمار في الجزائر.

و اثناء التطرق الى مشاركته في اجتماعات الربيع لمجموعة صندوق النقد الدولي و البنك العالمي, اوضح الوزير أنه أجرى "محادثات مثمرة" مع مسؤولي هاتين الهيئتين الماليتين المتعددة الاطراف.

و قال ان "الاصلاحات التي تقوم بها الجزائر حاليا كانت محل محادثات طويلة قصد تقديم توضيحات حول السياسة الاقتصادية التي تطبقها الجزائر حاليا".

و استرسل يقول ان "هاتين الهيئتين قد طلبتا منا الاسراع في هذه الاصلاحات الواعدة للبلد".

و يجدر التذكير ان صندوق النقد الدولي و البنك العالمي اشارا في توقعاتهما الخاصة بالجزائر ان نسبة النمو ستصل الى 3 بالمئة في 2018 مقابل 8ر0 بالمئة المتكهنة في تقريره لشهر أكتوبر المنصرم, في حين يتوقع البنك العالمي نموا بنسبة 5ر3 بالمائة مقابل 1ر2 بالمائة سنة 2017 .





