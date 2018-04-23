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راوية يلتقي بواشنطن بمجموعة الأعمال الأمريكية

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 نيسان/أبريل 2018 15:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرات
راوية يلتقي بواشنطن بمجموعة الأعمال الأمريكية

واشنطن - التقى وزير المالية عبد الرحمان راوية بواشنطن  بممثلي العديد من الشركات الامريكية الكبرى حيث تحادث معهم عن الاستثمار في  الجزائر و عن الفرص الممنوحة في العديد من قطاعات النشاطات.

و في تصريح لوأج عقب هذا اللقاء الذي شارك فيه ايضا نائب رئيس غرفة التجارة  الامريكية و رئيس مركز الاعمال الامريكي الافريقي السيد سكوت ايزنر , أكد وزير  المالية ان المحادثات خلال هذا اللقاء الذي نظمته غرفة التجارة الامريكية,  دارت اساسا حول قدرة الاستثمار في الجزائر, و التنظيم الجاري في هذا المجال و  الوضع الاقتصادي و المالي للبلد.

و أكد الوزير ان هذه المحادثات التي جرت على هامش مشاركته في اجتماعات الربيع  لمجموعة البنك الدولي و صندوق النقد الدولي, شكلت أيضا فرصة لدراسة شكاوي بعض  المؤسسات الامريكية العاملة في الجزائر.

و أضاف الوزير ان المحادثات تمحورت حول "التمويل و كذا حول الاستقرار  المالي للبلد بما ان الوضع المالي مُتحكم فيه",  مؤكدا ان "تصور المتعاملين  الامريكيين للوضع الاقتصادي في الجزائر يبقى موضوعيا".

 

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 و جمعت هذه المائدة المستديرة لمجموعة الاعمال الامريكية عمالقة  الصناعة بالولايات المتحدة مثل جينيرال ايليكتريك و ايكسون موبيل و آبل و  فايزر بالإضافة الى جمعية فرما (PhRma) التي تضم المخابر الصيدلانية  الامريكية.

و شهد اللقاء اضافة الى الشركات الموجودة في الجزائر, مشاركة مؤسسات  جاءت للاستعلام عن شروط و فرص الاستثمار في الجزائر.

و اثناء التطرق الى مشاركته في اجتماعات الربيع لمجموعة صندوق النقد  الدولي و البنك العالمي, اوضح الوزير أنه أجرى "محادثات مثمرة" مع مسؤولي  هاتين الهيئتين الماليتين المتعددة الاطراف.

و قال ان "الاصلاحات التي تقوم بها الجزائر حاليا كانت محل محادثات  طويلة قصد تقديم توضيحات حول السياسة الاقتصادية التي تطبقها الجزائر حاليا".

و استرسل يقول ان "هاتين الهيئتين قد طلبتا منا الاسراع في هذه  الاصلاحات الواعدة للبلد".

و يجدر التذكير ان صندوق النقد الدولي و البنك العالمي اشارا في  توقعاتهما الخاصة بالجزائر ان نسبة النمو ستصل الى 3 بالمئة في 2018 مقابل 8ر0  بالمئة المتكهنة في تقريره لشهر أكتوبر المنصرم, في حين يتوقع البنك العالمي  نموا بنسبة  5ر3 بالمائة  مقابل 1ر2 بالمائة سنة 2017 .



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راوية يلتقي بواشنطن بمجموعة الأعمال الأمريكية
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 نيسان/أبريل 2018 15:14     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 23 مرة   شارك

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