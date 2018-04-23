صندوق النقد الدولي: راوية يشارك في اجتماع وزراء المالية العرب

واشنطن- شارك وزير المالية، عبد الرحمن راوية، في الاجتماع الذي عقدته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للبلدان العربية.

وشكل الاجتماع فرصة للمشاركين للتطرق إلى أفاق النمو العالمي والتنمية الاقتصادية للبلدان العربية وكذا دور صندوق النقد الدولي في مرافقتهم.

ودعت السيدة لاغارد الدول العربية خلال هذا الاجتماع المنعقد في ختام أشغال اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى العمل على ترقية منظومة تجارية مستقرة، منفتحة ومنظمة تخدم مجموع الدول.

وفي هذا الصدد، أكدت المديرة العامة على التزام هيئتها بالعمل مع مختلف شركاء التنمية الإقليميين بهدف تحسين فاعلية تدخلات الصندوق.

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من جهة أخرى، استجاب السيد راوية والوفد المرافق له للدعوات الإضافية لتنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف مع مسؤولي الدول والهيئات المالية العالمية.

وتمحورت هذه المحادثات حول وضع الاقتصاد الجزائري وسبل ووسائل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الأساسية والتي تهم الجزائر.

كما سمحت هذه اللقاءات باطلاع مختلف الشركاء بالمجهودات التي تبذلها الجزائر من اجل إقامة مناخ أعمال جذاب و مضاعفة فرص الأعمال والشراكات الدائمة.

علاوة على ذلك، شارك الوفد الجزائري في أشغال اجتماع مندوبي العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية الذي جمع ممثلي البلدان المانحة.

ويهدف هذا الاجتماع الذي يعقد عادة على هامش اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى التبادل حول مدى تقدم التنفيذ العملياتي للعملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.

واغتنم الوفد الجزائري فرصة وجوده باجتماعات "بريتون وودس" ليشارك في لقاءات موضوعاتية حول الجباية والصمود الاقتصادي والاقتصاد الرقمي التي نظمت على هامش هذا الاجتماع.