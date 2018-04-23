القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

صندوق النقد الدولي: راوية يشارك في اجتماع وزراء المالية العرب

  أدرج يـوم : الإثنين, 23 نيسان/أبريل 2018 15:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرات
أرشيف أرشيف
صورة وأج

واشنطن- شارك وزير المالية، عبد الرحمن راوية، في الاجتماع الذي عقدته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد مع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية للبلدان العربية.

وشكل الاجتماع فرصة للمشاركين للتطرق إلى أفاق النمو العالمي والتنمية الاقتصادية للبلدان العربية وكذا دور صندوق النقد الدولي في مرافقتهم.

ودعت السيدة لاغارد الدول العربية خلال هذا الاجتماع المنعقد في ختام أشغال اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي إلى العمل على ترقية منظومة تجارية مستقرة، منفتحة ومنظمة تخدم مجموع الدول.

وفي هذا الصدد، أكدت المديرة العامة على التزام هيئتها بالعمل مع مختلف شركاء التنمية الإقليميين بهدف تحسين فاعلية تدخلات الصندوق.

اقرأ أيضا: صندوق النقد الدولي يرفع من توقعاته حول النمو الاقتصادي في الجزائر

من جهة أخرى، استجاب السيد راوية والوفد المرافق له للدعوات الإضافية لتنظيم لقاءات ثنائية ومتعددة الأطراف مع مسؤولي الدول والهيئات المالية العالمية.

وتمحورت هذه المحادثات حول وضع الاقتصاد الجزائري وسبل ووسائل تعزيز التعاون في مجالات التنمية الأساسية والتي تهم الجزائر.

كما سمحت هذه اللقاءات باطلاع مختلف الشركاء بالمجهودات التي تبذلها الجزائر من اجل إقامة مناخ أعمال جذاب و مضاعفة فرص الأعمال والشراكات الدائمة.

علاوة على ذلك، شارك الوفد الجزائري في أشغال اجتماع مندوبي العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية الذي جمع ممثلي البلدان المانحة.

ويهدف هذا الاجتماع الذي يعقد عادة على هامش اجتماع الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى التبادل حول مدى تقدم التنفيذ العملياتي للعملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية.

واغتنم الوفد الجزائري فرصة وجوده باجتماعات "بريتون وودس" ليشارك في لقاءات موضوعاتية حول الجباية والصمود الاقتصادي والاقتصاد الرقمي التي نظمت على هامش  هذا الاجتماع.

 

كلـمات مفتـاحيــة :
صندوق النقد الدولي: راوية يشارك في اجتماع وزراء المالية العرب
  أدرج يـوم : الإثنين, 23 نيسان/أبريل 2018 15:08     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 26 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود