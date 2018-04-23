انطلاق أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة

الجزائر - انطلقت اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أشغال الجلسات الوطنية للفلاحة بحضور العديد من الوزراء ومسؤولين سامين في الدولة بالإضافة إلى الفاعلين الأساسيين في قطاع الفلاحة و الصيد.

وتنظم هذه الجلسات وزارة الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، تحت شعار "الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية".

ويجمع هذا اللقاء أزيد من 6.000 مشارك منهم فلاحون و موالون و صيادون و متعاملون اقتصاديون و مستثمرون و كذا حاملي مشاريع و حتى ممثلين عن مختلف القطاعات و المنظمات (المالية والموارد المائية و الصناعة و المناجم و التجارة و كذا البنوك و التأمينات ومراكز البحث و الشركاء الاجتماعيين) بالإضافة الى منظمات أرباب العمل و مؤسسات دولية.

وتهدف هذه الجلسات الى التفكير مع مجمل الشركاء و المتدخلين حول المسائل ذات أهمية كبرى في السياسة الفلاحية و الريفية و الصيدية.

وقد تم تخصيص 9 ورشات من أجل مناقشة المسائل المتعلقة بالعقار الفلاحي والموارد المائية وتثمين المنتوجات الفلاحية والصناعة الغذائية إضافة إلى تلك المتعلقة بتصدير المنتوجات الفلاحية والتكوين والابتكار والتنظيم المهني وما بين القطاعات المهنية فضلا عن التمويل والاستثمار الفلاحي و التنمية الريفية والاقتصاد الغابي و تطوير الصيد البحري و تربية المائيات.

وستسمح هذه التوصيات بتحديد أفضل للآفاق التنموية التي يجب مباشرتها من طرف القطاع من أجل مساهمة أكبر في تنويع الاقتصاد الوطني وضمان نمو دائم لنشاطات الفلاحة والغابات والصيد البحري وتربية المائيات.