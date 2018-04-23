الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 

الجزائر -دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الاثنين، الشباب الى الاستثمار أكثر في القطاع الفلاحين، مناشدا الجهات الـمعنية في الدولة لإعـطـاء الـمـزيد من الـمكانة للتكوين في مجال الفلاحة وفروعها.

و قال رئيس الجمهورية في رسالة له بمناسبة تنظيم الجلسات الوطنية للفلاحـة، تلاها نيابة عنه وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح أنه من النقائص التي يعرفها قطاع الفلاحة "ندرة الشباب في محيط النشاط الفلاحيي وقلّـة لجوء هذا النشاط للإمكانيات التقنية الـموفرة من طرف الدولة".

وأضاف السيد بوتفليقة "أننا نسجل بقلـق ظاهـرة تقـدم أغلبـيـة الفلاحين في السـن"، مناشدا في نفـس الوقـت الشباب "للاهتمام أكثر بهذا النشـاط الـمربح لأصحابه، والجوهري لنا جميعا كشعب وكبلد".

كما ناشد رئيس الجمهورية مختلف الجهات الـمعنية في الدولة لإعـطـاء الـمـزيد من الـمكانة للتكوين في مجال الفلاحة وفروعها على مستوى مختلف أطوار المنظومات الجامعية والتكوينية، و كذا الهيئات الـمكلفة بدعم تشغيل الشباب بتوجيه جهدهم لفائدة قطاع الفلاحة.

للتذكير، تم منح 20.000 عقد امتياز لاستغلال الأراضي الفلاحية التابعة لأملاك الدولة منذ 2011 ، فيما تم إحصاء حتى اليوم نحو 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة أي ما يمثل 33 بالمائة من المساحة الاجمالية للأراضي الفلاحية و المقدرة بـ 8 ملايين هكتاري حسبما أكده وزير الفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري عبد القادر بوعزقي في وقت سابق.

وكان السيد بوعزقي قد شدد على أنه وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية فإن الدولة لن تدخر اي جهد لاسترجاع "كل متر مربع" من الأراضي الفلاحية غير المستغلة و التي منحت للخواص منذ مطلع الثمانينيات، مشيرا الى ان لجانا تجوب مختلف ولايات الوطن حاليا لاحصاء الاراضي غير المستغلة و استرجاعها من خلال تطبيق القانوني حيث تم لحد الآن استرجاع 300.000 هكتار من الاراضي غير المستغلة.