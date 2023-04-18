تراجع العجز التجاري بأكثر من 83 بالمئة خلال الثلاثي الأول لسنة 2018

الجزائر- بلغ العجز التجاري للجزائر 490 مليون دولار خلال الثلاثي الاول من سنة 2018 مقابل عجز قدره 98ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017 , اي بانخفاض قدره 49ر2 مليار دولار ما يمثل تراجع ب 6ر83 بالمئة حسبما علمته وأج لدى مصالح الجمارك.

و أظهرت بيانات الديوان الوطني للإعلام الآلي والاحصائيات للجمارك ان الصادرات بلغت 716ر10 مليار دولار من يناير الى مارس 2018 مقابل 8,938 مليار دولار اي بارتفاع قدره 20 بالمئة ما يمثل زيادة قدرها 78ر1 مليار دولار ما بين فترتي المقارنة.

كما انخفضت فاتورة الواردات لكن بنسبة اقل لتستقر عند 2ر11 مليار دولار خلال الثلاثي الاول من 2018 مقابل 92ر11 مليار دولار خلال نفس الفترة للعام الماضي اي بانخفاض ب 714 مليون دولار(- 6 بالمئة).

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وحسب ذات المصدر فقد تم تمكنت الصادرات من تغطية فاتورة الواردات بنسبة 96 % خلال الاشهر الثلاثة الأولى من 2018 مقابل 75 خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وقدرت قيمة صادرات المحروقات والتي تمثل 6ر93% من إجمالي الصادرات بحوالي ر03ر10 مليار دولار مقابل 388ر8 مليار دولار من يناير الى مارس 2017 أي بارتفاع 64ر1 مليار دولار (6ر19 بالمئة).

أما عن الصادرات خارج المحروقات التي ما تزال هامشية فقد بلغت 686 مليون دولار خلال الثلاثة الاشهر الاولى 2018 (4ر6 بالمائة من مجموع الصادرات ) رغم ارتفاعها ب 25 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2017.

وتتشكل الصادرات خارج المحروقات من المواد نصف المصنعة بقيمة 533 مليون دولار (مقابل 425 مليون دولار), السلع الغذائية ب89 مليون دولار (مقابل 87 مليون دولار), المواد الخام ب39 مليون دولار (مقابل 19 مليون دولار), التجهيزات الصناعية ب17 مليون دولار (مقابل 15 مليون دولار), ومواد استهلاكية غير غذائية بحوالي 8 مليون دولار (مقابل 4 مليون دولار).

==ارتفاع كبير لواردات الوقود==

و فيما يتعلق بالواردات فقد لوحظ ان غالبية المنتجات التي عرفت ارتفاعا في الثلاثي الاول من 2018 هي مجموعة المنتجات الطاقوية و الزيوت (الوقود) و المنتجات الخام و المنتجات نصف مصنعة .

و بالتالي فقد ارتفعت فاتورة المنتجات الطاقوية الى 481 مليون دولار مقابل 366 مليون اي بارتفاع 42ر31 بالمئة.

أما المنتجات الخام فقد بلغت فاتورة استيرادها 463 مليون دولار مقابل 441 مليون دولار (+5 بالمائة) فيما قدرت فاتورة واردات المنتجات نصف مصنعة نحو 74ر2 مليار دولار مقابل 66ر2 مليار دولار (+3بالمائة).

بالمقابل تم تسجيل انخفاض ملفت لتجهيزات القطاع الفلاحي و الصناعي و كذا المنتجات الاستهلاكية غير الغذائية فيما سجلت واردات المنتجات الغذئاية تراجعا طفيفا .

وقد بلغت فاتورة واردات منتجات التجهيز الفلاحي نحو 114 مليون دولار خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 مقابل 185 مليون دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017 (-4ر38 بالمائة).

اما تجهيزات القطاع الصناعي فقد سجلت فاتورة استيرادها 4ر3 مليار دولار مقابل 4 مليار دولار (-21ر15 بالمائة) بينما بلغت فاتورة واردات المنتجات الاستهلاكية غير الغذئاية 767ر1 مليار دولار مقابل 012ر2 مليار دولار (-2ر12 بالمائة).

و بخصوص فاتورة السلع الغذائية فقد بلغت 245ر2 مليار دولار خلال الثلاثي الأول 2018 مقابل 250 ر 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2017 ما يمثل تراجعا بـ 22ر0 بالمائة اي بانخفاض قدره 5 مليون دولار ما بين فترتي المقارنة.

و فيما يخص طريقة تمويل الواردات, فمن اصل قيمة واردات بـ 2ر11 مليار دولار , تم دفع 7ر6 مليار دولار نقدا, أما خطوط القروض فقد مولت الواردات بمبلغ 11ر4 مليار دولار, أما باقي الواردات فقد تم دفعها بطرق اخرى بمبلغ 410 مليون دولار. لكن لم يتم دفع أي من الواردات عن طريق الحسابات العملة الصعبة للمستوردين.

=ايطاليا تسترجع مكانتها كأول زبون للجزائر==

و فيما يخص الشركاء التجاريين فقد لوحظ ان ايطاليا استرجعت مكانتها كأول زبون للجزائر بعد أن كانت اسبانيا في صدارة الترتيب خلال الشهريين الاوليين من 2018 ..

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وحسب ذات المصدر فان الزبائن الاوائل للجزائر خلال الثلاثي الأول من سنة 2018 هي ايطاليا ب 41ر1 مليار دولار (2ر13 بالمئة من اجمالي الصادرات الجزائرية) متبوعة بإسبانيا ب 34ر1 مليار دولار (6ر12 بالمئة) ثم فرنسا ب 22ر1 مليار دولار (4ر11 بالمئة) و الولايات المتحدة ب 16ر1 مليار دولار (85ر10 بالمئة) و بريطانيا ب 664 مليون دولار (2ر6 بالمئة).

اما فيما يخص اهم ممونين الجزائر فجاءت الصين في المرتبة الاولى ب 74ر1 مليار دولار (53ر15 بالمائة من اجمالي الواردات الجزائرية) متبوعة بفرنسا ب 12ر1 مليار دولار (03ر10 بالمئة) و بعدها ايطاليا ب 944 مليون دولار (42ر8 بالمئة) و اسبانيا ب 870 مليون دولار (76ر7 بالمئة) و المانيا ب 750 مليون دولار (7ر6 بالمائة).

تجارة خارجية :أهم الدول الزبونة للجزائر خلال الثلاثي الاول لسنة 2018

فيما يلي قائمة الزبائن الرئيسيين للجزائر و قيمة الصادرات الجزائرية و تطورها نحو كل بلد (ارتفاعا أو تراجعا) خلال الثلاثة الاشهر الاولى لسنة 2018, مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2017.

المصدر : المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات التابع للجمارك.

البلدان القيمة (مليون دولار) التطور

ايطاليا 1.412

-18,6%

اسبانيا 1.347 +16,3

فرنسا 1.222 +15,3%

الولايات المتحدة الأمريكية 1.163 +44,6%

بريطانيا 664 +92,4%

تركيا 618

+23,3%

هولندا 521

-9,5%

البرازيل 459

-27,6%

البرتغال 349

+71,9%

الهند 293 +48%

بلجيكا 273

+20,2%

تونس 238 +56,6%

المغرب 187

+59,8%

كوريا الجنوبية 166 -

الصين 155 -

المجموع الفرعي : 9.067

المجموع : 10.716