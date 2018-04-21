إختتام اشغال الورشات التحضرية  للجلسات الوطنية للفلاحة يوم الأحد

الجزائر - ستنظم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري غدا الأحد جلسة إختتام اشغال الورشات التحضرية للجلسات الوطنية للفلاحة التي أطلقت في مارس الفارط، حسبما أفاد به اليوم السبت بيان للوزارة.

" في إطار تنظيم الجلسات الوطنية للفلاحة تحت شعار "الفلاحة في خدمة السيادة الوطنية"، تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، المقررة يوم الإثنين 23 ابريل 2018، ستنظم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري جلسة إختتام اشغال الورشات التحضرية التسعة (09)، يوم الاحد 22 ابريل 2018، ابتداءا من 8 صباحا، بالمركز الدولي للمؤتمرات" ، حسب نفس المصدر.

و سيتم تخصيص جلسة الإختتام لدراسة و تقييم توصيات الورشات التحضرية التسعة (09) التي أطلقت في 11 مارس الفارط و المصادقة عليها .

ويشارك في هذه الجلسة الختامية المستثمرين و الفلاحين و الصيادين والمربين و المحولين و المصدرين و الباحثين و المؤسسات المالية و الخبراء و ممثلي التأطير المركزي والمحلي و الغرف الفلاحية و الجمعيات المهنية الى جانب ممثلي الوزارات المعنية.

و ستتوج هذه الجلسة بالاعلان عن توصيات ستسمح بتوجيه امثل للمخططات القطاعية من اجل تنمية ريفية مستدامة وبالمساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز الاقتصاد الغابي وبتحقيق نمو مستدام لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات.

و سيتم عرض هذه التوصيات خلال الجلسات الوطنية للفلاحة، المزعم تنظيمها هذا الإثنين.

للتذكير تمحورت الورشات التحضرية التسعة (09) حول عدة مواضيع من بينها العقار الفلاحي و الموارد المائية و تثمين المنتجات الفلاحية و الصناعات الغذائية و تصدير المنتج الفلاحي و التمويل والاستثمار الفلاحي و التنمية الريفية والاقتصاد الغابي و تطوير الصيد البحري و تربية المائيات، التكوين والابتكار، فضلا عن التنظيم المهني و ما بين القطاعات المهنية .