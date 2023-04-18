الصالون الدولي للسياحة بعنابة : 99 مشاركا من أجل تبادل الخبرات وترقية  الوجهات السياحية والأسفار

عنابة - افتتح الصالون الدولي للسياحة والأسفار بعنابة عد ظهر اليوم السبت بالمركب الرياضي 19 ماي 1956 بعنابة بمشاركة 99 متعاملا من مهنيي النشاطات المرتبطة بالسياحة والأسفار من داخل الوطن و آخرين أجانب لعرض مختلف الخدمات السياحية و الترويج لها.

وعلى مدار أربعة أيام يقترح هذا الصالون الذي يسجل مشاركة واسعة لوكالات الأسفار و مؤسسات سياحية وفندقية تونسية إلى جانب و كالات أسفار من مصر و الإمارات العربية المتحدة وأخرى من الجزائر خدمات سياحية تنافسية و أخرى للترويج للسياحة الداخلية بأنماطها الشاطئية والجبلية وكذا السياحة الدينية والاستكشافية كما أشار إليه مدير السياحة بالولاية مقداد ثابت .

وإلى جانب عروض الأسفار التي تقترحها 60 وكالة أسفار مشاركة في هذا الصالون الذي تحتضنه عنابة في طبعته الثانية يوفر الصالون لمهنيي السياحة فضاءات لتبادل التجارب والخبرات في مجال الترويج للوجهات السياحية وتسويق المنتجات السياحية بالإضافة إلى التعريف بفرص الاستثمار لترقية النشاطات السياحية بمنطقة عنابة .

وخصصت في هذا الإطار الوكالة الوطنية للتنمية السياحية أجنحة للتعريف بمخططات التهيئة السياحية والامتيازات المرتبطة بالاستثمار في السياحة وكذا المعايير المتعلقة بتسيير الهياكل السياحية وتحويلها إلى مواقع استقطاب سياحي والترويج للسياحة الداخلية .

وينظم هذا الصالون من طرف وكالة الاتصال "دي أم زاد" بالتعاون مع مديرية السياحة لولاية عنابة.