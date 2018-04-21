الطريق السيار شرق-غرب: اجتماع تنسيقى لمتابعة تقدم أشغال الشطر الأخير الرابط  بين الذرعان والحدود التونسية 

الجزائر - ترأس وزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، اليوم السبت بالجزائر اجتماعا تنسيقيا لمتابعة تقدم أشغال انجاز الشطر الأخير من الطريق السيار شرق-غرب الممتد من منطقة الذرعان بولاية الطارف إلى الحدود التونسية حسبما علم في بيان للوزارة .

ويدخل هذا الاجتماع التنسيقي الذي حضره والي ولاية الطارف في إطار المتابعة الميدانية الدورية لمشاريع الكبرى للقطاع، يضيف ذات المصدر.

وقد سجل هذا الاجتماع حضور كل المتدخلين من مختلف القطاعات ذات الصلة بأشغال انجاز هذا الشطر الممتد على مسافة 84 كلم، ومن ضمنهم مسؤولين من مؤسسة

الانجاز الصينية "سيتيك" و "الجزائرية للطرق السيارة" وإطارات من الإدارة المركزية والمحلية ومكتب الدراسات الخاص بالمشروع فضلا عن ممثلين عن وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي و وزارة الصناعة و المناجم .

ويهدف هذا الاجتماع يضيف البيان، إلى التنسيق القطاعي بين جميع الأطراف والوقوف على جميع الملاحظات و المعوقات التي تعيق انجاز المشروع والتي سبق أن سجلت في التقرير الذي قدمته الجنة الوزارية المكلفة بمتابعته و بحث الحلول الكفيلة لتسليم هذا الشطر في أجاله المحددة .

في هذا الصدد وجه السيد زعلان توجيهات صارمة بضرورة التنسيق المحكم بين جميع المتدخلين في المشروع لإيجاد الحلول في وقتها و العمل على تسريع وتيرة الانجاز باستغلال تحسن الظروف المناخية التي تساعد على مواصلة العمل في الورشات لتسليم المشروع الذي يحضى بمتابعة خاصة من طرف رئيس الجمهورية في أجاله التعاقدية، يضيف ذات المصدر.