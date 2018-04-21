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تأسيس فيدرالية وطنية لمكوني سائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع     

  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 15:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 58 مرات

الجزائر - تم اليوم السبت بالجزائر العاصمة تأسيس الفدرالية الوطنية لمكوني سائقي مركبات نقل الأشخاص و البضائع، حيث تم انتحاب رئيس لها و ذلك خلال مؤتمر تأسيسي عقد بمقر الاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين.

وانتخب السيد بوعلام بودراع رئيسا للفدرالية الوطنية لمكوني سائقي مركبات نقل الأشخاص و البضائع ليصبح بذلك عدد  الفدراليات المنضوية تحت لواء الاتحاد  العام للتجار و الحرفين الجزائريين  الى 17 فدرالية وطنية.

وتهدف هذه الفدرالية إلى المرافقة الأولية لمكوني سائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع كما ستحضى بتغطية قانونية من شانها ان تسمح لها بالتعامل مباشرة مع  مديريات و وزارة النقل لعرض الانشغالات المهنية لأعضائها المنخرطين.

وأشار الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين السيد صالح  صويلح على  هامش تأسيس هذه الفيدرالية ان هذه الاخيرة ستعمل على ضمان تكوين نوعي لسائقي مركبات نقل الأشخاص و البضائع و تلقينهم ممارسات السياقة الجيدة ما من شأنه أن يساهم في الحد من حوادث المرور خصوصا في فئة مركبات الوزن  الثقيل .  

وحسب ذات المتحدث فان برنامج عمل الفدرالية  سيتوج بمنح شهادات كفاءة مهنية للأعضاء المنخرطين.

كما ستسمح هذه الفدرالية- يضيف نفس المسؤول- بتسهيل التعامل مع الوزارات المعنية خاصة منها وزارة  الأشغال العمومية و النقل كما تتيح للأعضاء  المنخرطين ايضا حرية طرح الانشغالات المهنية  بشكل مباشر مع الجهات المعنية.

وتضم هذه الفدرالية ممثلين ( مكونين معتمدين ) عبر الولايات حيث يتشكل المكتب الوطني في مرحلة أولى من  13 عضوا .

للتذكير، فان العامل البشري يصنف ضمن الأسباب الرئيسية الأولى لحوادث المرور في الجزائر و ذلك بسبب ضعف التكوين خصوصا لدى فئة مستعملي مركبات الوزن الثقيل (مركبات نقل الأشخاص و البضائع ).

كلـمات مفتـاحيــة :
تأسيس فيدرالية وطنية لمكوني سائقي مركبات نقل الأشخاص والبضائع     
  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 15:59     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 58 مرة   شارك

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