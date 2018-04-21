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راوية يستعرض بواشنطن آفاق التعاون مع البنك العالمي

  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 15:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرات

واشنطن - استعرض وزير المالية، عبد الرحمان راوية بواشنطن مع مسؤولين من البنك العالمي آفاق التعاون بين الجزائر و هذه المؤسسة المالية  الدولية. 

وعلى هامش مشاركته في الاجتماعات الربيعية لصندوق النقد  الدولي و البنك  العالمي، كانت للوزير مباحثات مع نائب رئيس البنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط  و شمال افريقيا، حافظ غانم و رئيس نائب المؤسسة  المالية الدولية، سيرجيو  بيمونتاو و كذا مع مديرة العمليات في منطقة المغرب العربي. 

وسمحت هذه اللقاءات بالوقوف على واقع  آفاق التعاون بين الجزائر و مجموعة البنك العالمي. 

وخلال هذه المباحثات حرص السيد راوية على تذكير محاوريه بالتزام الجزائر  الصارم في إنهاء برنامج إصلاحات هام لتحقيق استقرار الاقتصاد و ترقية نمو  مستدام و شامل لأجل التصدي لانهيار أسعار المحروقات. 

وشرح الوزير أن التمويل غير التقليدي الذي لجأت اليه الجزائر قد تمت مرافقته  بتدابير صارمة في مجال المتابعة و التنفيذ لضمان استعادة التوازنات الاقتصادية  الكلية. 

ومن جانبه، هنأ السيد غانم الجزائر على التنظيم الناجح للندوة الاقليمية حول الاقتصاد الرقمي التي عقدت خلال مارس الأخير بالجزائر العاصمة تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وعلى النتائج الجوهرية التي تمكنت من تحقيقها. 

و في هذا الاطار، طلب الوزير من مجموعة البنك العالمي تجسيد توصية هذا اللقاء الإقليمي المتعلقة بأرضية الجزائر لتشجيع المقاولاتية و الابتكار.

و خلال هذه المباحثات، أعرب المسؤولون أصالة عن أنفسهم و باسم رئيس البنك العالمي، عن تعاطفهم مع الجزائر على اثر مأساة ارتطام  الطائرة العسكرية في 11 أبريل الفارط ببوفاريك (البليدة) و التي خلفت 257 قتيل.

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راوية يستعرض بواشنطن آفاق التعاون مع البنك العالمي
  أدرج يـوم : السبت, 21 نيسان/أبريل 2018 15:42     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرة   شارك

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