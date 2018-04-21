وزير المالية يتحادث بواشنطن مع مسؤولين من صندوق النقد الدولي

واستعرض الوزير خلال المحادثات التطور الأخير في الوضع الاقتصادي في الجزائر مبرزا الأحكام التنظيمية المعتمدة لتأطير اللجوء إلى التمويل غير التقليدي من خلال اجراءات صارمة في مجال متابعة وتنفيذ برنامج اصلاحات هام.

وأوضح السيد راوية أن التمويل غير التقليدي موجه نحو القطاع المنتج بغية تشجيع النمو واستحداث مناصب شغل.

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كما درات المحادثات حول وضع التعاون بين الجزائر وصندوق النقد الدولي في مجالات الجباية والميزانية والجمارك.

وأعرب مسؤولو صندوق النقد الدولي في هذا الصدد عن استعداد هيئتهم لمرافقة جهود الجزائر عبر نشاطات دعم تقني لاسيما في مجال تطوير الجباية المحلية وتحصيل الضرائب وتسيير الميزانية وعصرنة إدارة الجمارك.