موارد مائية : نسبة امتلاء السدود بلغت 66 بالمائة حتى ابريل الحالي 

الجزائر - بلغت نسبة امتلاء السدود عبر الوطن 66 بالمائة حتى ابريل الجاري ما يمثل مخزونات تقدر بـ 5ر4 مليار متر مكعب من المياه، حسبما أكده اليوم الخميس بالجزائر وزير الموارد المائية حسين نسيب.

وأوضح الوزير للصحافة على هامش جلسة مخصصة لطرح الاسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني تراسها السيد السعيد بوحجة رئيس المجلس وحضرها وزير العلاقات مع البرلمان السيد محجوب بدة أن تسجيل مستوى امتلاء للسدود بلغ 66 بالمائة حتى ابريل الجاري ما يمثل مخزونات تقدر 4 مليار و500 مليون متر مكعب يعطي للقطاع امكانية التسيير بأريحية لأكثر من سنة.

وسجل القطاع إعادة حشد الطبقات المائية في الشمال والهضاب العليا والتي تقدر بأكثر من 200 طبقة بفضل كميات الامطار الاخيرة, والتي يمكن ان تلبي حاجيات البلاد من المياه الصالحة للشرب والمياه الموجهة للسقي الفلاحي.

أما بالنسبة لتوزيع المياه الصالحة للشرب ûقال الوزير- أن 2017 كانت سنة استثنائية من حيث درجات الحرارة , ما أدى إلى تذبذب عمليات توزيع المياه الصالحة للشرب عبر 30 ولاية بمستويات متفاوتة, حسب الحصيلة المنجزة من طرف القطاع .

وكشف السيد نسيب عن وضع خارطة طريقة وبرنامج يهدف الى تعميم التوزيع اليومي و احتواء التذبذب المسجل في 592 بلدية عبر 30 ولاية .

وابتداء من شهر اكتوبر الماضي انطلق القطاع في عدة عمليات استثمارية فضلا عن تدعيم القطاع بغلاف مالي اضافي بقيمة 31 مليار دج لتمويل برنامج استثماري تكميلي تم اعداده بالتنسيق مع وزارة الداخلية و الجماعات المحلية والولاة، حسب الوزير.

وتابع قائلا:" الاجراءات التي تم اتخاذها فيما يخص تحسين الأداء في الخدمة العمومية تجعلنا نتفاءل خيرا خلال هذه الصائفة".

وفي شرحة لوضعية تسيير القطاع, أفاد نفس المسؤول أن حوالي 360 بلدية كانت تعاني من العجز في التزويد بالمياه خلال السنة الماضية ستستفيد من التوزيع اليومي خلال السداسي الجاري فيما ستستفيد أكثر من 220 بلدية من نفس العملية خلال السداسي الثاني من العام الحالي.

وتندرج هذه العملية ûوفقه- في إطار الهدف المسطر لتحسين المياه الصالحة للشرب على مستوى 30 ولاية والذي سخرت له الحكومة الامكانيات المالية اللازمة.

وطمأن الوزير المواطنين حرص القطاع على ضمان جودة المياه التي تعتبر "أولوية قصوى" كونها متعلقة مباشرة بصحة المواطن.

وتابع يقول " هناك تنظيم ومتابعة مستمرة سيما فيما يتعلق بإجراءات الوقاية من الامراض المتنقلة عبر المياه ولم نسجل اية حالة ما جعلنا مرتاحين لهذه النتائج".