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محروقات: توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك و وزارة النفط العراقية

  أدرج يـوم : الخميس, 19 نيسان/أبريل 2018 19:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 101 مرات
محروقات: توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك و وزارة النفط العراقية
صورة وأج

الجزائر- وقعت الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك اليوم الخميس بالجزائر العاصمة مذكرة تفاهم مع وزارة النفط العراقية تهدف إلى تعزيز الشراكة بين البلدين، حسبما أفاد به بيان لمجمع سوناطراك.

و أوضح ذات المصدر أن مذكرة التفاهم قد وقعها بالأحرف الأولى كل من الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور و ممثل وزارة النفط العراقية ضياء قمر صفر المدير العام للقسم التقني لدى وزارة النفط العراقية.

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اما الهدف من توقيع بروتوكول التفاهم فيتمثل في "تعزيز الشراكة بين البلدين" من خلال تقاسم المهارات و الخبرة الجزائرية في مجال الاستكشاف والنقل عبر الانابيب و الهندسة و كذا المساهمة في تعزيز المنشآت الصناعية في العراق.

كما اوضحت الوثيقة ان الاتفاق يؤكد كذلك على "إرادة الجانبين في تعزيز التطوير و التعاون في إطار شراكة ذات فائدة متبادلة".

و يأتي التوقيع على بروتوكول الاتفاق بمناسبة الزيارة التي يقوم بها السيد صفر إلى الجزائر من اجل دراسة فرص الشراكة و التعاون في مجال المحروقات.

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كما تمحورت المحادثات بين الجانبين حول إمكانية مشاركة سوناطراك في تطوير الحقل البترولي بالناصرية بالعراق.

و درس الجانبان في ذات الإطار فرصة مساهمة فرعي سوناطراك و هما شركتي سونلغاز و نفطال المختصتين في تسويق و توزيع المنتجات النفطية، في توسيع شبكة نقل الغاز بغية تزويد المدن العراقية بالغاز الطبيعي و غاز البروبان المميع.

و تأتي زيارة السيد صفر إلى الجزائر عقب تلك التي قام بها وفد جزائري إلى بغداد في 08 يناير 2018 برئاسة وزير الطاقة مصطفى قيطوني مرفقا بالرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك.

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محروقات: توقيع مذكرة تفاهم بين سوناطراك و وزارة النفط العراقية
  أدرج يـوم : الخميس, 19 نيسان/أبريل 2018 19:27     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 101 مرة   شارك

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