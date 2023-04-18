اختتام الطبعة ال 11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك

وهران- اختتمت بعد ظهر اليوم الخميس بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران فعاليات الطبعة ال 11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك التي دامت أربعة أيام بالتوقيع على عدة اتفاقيات وعقود وهو ما يؤكد، وفق الرئيس المدير العام للمجمع، "وجود فرص استثمار في الجزائر وجاذبية سوناطراك".

وصرح السيد عبد المومن ولد قدور في كلمة بالمناسبة قرأها نيابة عنه اطار مسير بسوناطراك "أن هذه الايام العلمية التقنية لسوناطراك تعتبر وقفة علمية وتقنية ستسجل مستقبلا في الاجندة الاقتصادية العالمية".

وأشار إلى ان الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لهذا الموعد الاقتصادي "تعكس الثقة الممنوحة لسوناطراك كمؤسسة قاطرة للاقتصاد الوطني وكذا المسؤولية التي على عاتقتها للتكفل بكل التحديات المتعلقة بتلبية احتياجات السوق الوطنية والتحديات المتعلقة بالتصدير".

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وأبرز عبد المومن ولد قدور ان الموائد المستديرة والمحاضرات المتعلقة بالبترول والغاز التي قدمت خلال هذه التظاهرة "هي فرصة اضافية للتبادل والنقاش حول مختلف التطورات الحاصلة في ميدان البترول والغاز" مشيرا إلى" أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات وعقود وهو ما يؤكد مرة اخرى وجود فرص استثمار في الجزائر وجاذبية سوناطراك".

ومن جهة أخرى أكد "ان التوصيات المقترحة خلال هذه الايام ستأخذ بعين الاعتبار في ديناميكية العصرنة التي تنتهجها سوناطراك " لافتا ان الاستثمار في الموارد البشرية والابتكار والبحث وكذا تطوير المعابر مع الجامعيين سيكون في صميم هذه الديناميكية".

وتم خلال مراسيم اختتام هذه التظاهرة التي حضرها اطارات المديرية العامة لسوناطراك تقديم جائزة احسن معرض التي عادت للمديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي و جائزة تشجيعية لكل من الانسة ربوح فائزة ودراسشوك عبد الجليل اطارين بسوناطراك وكذا جائزة خاصة للسيد بيار أودان ابن شهيد الثورة الجزائرية موريس أودان اضافة إلى تكريمات اخرى .

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كما تابع الحضور مداخلة للخبير الاقتصادي البروفيسور عبد الرحمان مبتول بعنوان " التحولات الطاقوية العالمية ،تكييف قانون المحروقات 2013 و الحاجة إلى مناجمنت جديدة لسوناطراك" وأخرى لنائب الرئيس المدير العالم السابق لسوناطراك محمد مازوني بعنوان " قيادة التغيير والمسؤولية الجماعية لإطارات سوناطراك".

وقد تناولت هذه الطبعة ال 11 موضوعا تتعلق بمختلف مهن الصناعة البترولية والخدمات حيث قدمت 35 محاضرة شفهية و7 موائد مستديرة و5 دورات للخبرة و3 دورات للتنشيط و3 دورات للاتصال.

كما عرفت تقديم سلسلة من المحاضرات تناولت "مفاتيح النجاح لسوناطراك ولشركائها في مجال المشاريع البترولية الكبرى" و"التحولات العالمية والتحول الطاقوي وضرورة ملائمة القانون حول المحروقات" و"اختيار الطرق الاكثر ملائمة من أجل تطوير قطاع البتروكمياء" و"تحديات التحولات الطاقوية" وغيرها.

وإلى جانب ذلك نظم على هامش هذه الايام فعاليات الطبعة الثالثة لمعرض العلوم بمشاركة أزيد من 250 مؤسسة بترولية وشبه بترولية إلى جانب جامعات ومراكز بحوث.

كما كانت هذه التظاهرة الاقتصادية فرصة لشركة سوناطراك لإبرام عدة اتفاقيات منها ثلاث اتفاقيات مع المجمع الايطالي "ايني" تخص الاولى انجاز أنبوب لنقل الغاز يربط وحدتي إنتاج حوض بركين بجنوب البلاد (لجمة بئر رود و منزل لجمة شرق) والثاني يتعلق بالتعاون ومبادئ التفاوض من اجل تجميع كفاءات هاتين الوحدتين. أما الاتفاق الثالث فخص تطوير البحث والتنمية في إطار نشاطات الشراكة بين الجانبين لاسيما في مجال الطاقات المتجددة.

كما وقعت سوناطراك أيضا اتفاقية إطار مع الوكالة الفضائية الجزائرية "أزال" والتي تسمح بالتنسيق بين الطرفين باستعمال التكنولوجيات الفضائية وتطبيقاتها في التصميم والدراسات وتجسيد المشاريع التنموية المتعلقة بمختلف مجالات نشاط سوناطراك ومساعدتها في تحليل واتخاذ القرارات المناسبة.

وقد حضر هذه الفعالية المنظمة تحت شعار "ابتكار وشراكة في سياق التحول الطاقوي العالمي" زهاء 1500 مشارك من الجزائر و27 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والسعودية والعراق وفرنسا وايطاليا واسبانيا وانجلترا وألمانيا والنرويج والسويد وماليزيا .

كما شارك في هذه الطبعة التي نظمت تحت الرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة مسؤولون كبار لمجمعات طاقوية من شركاء مجمع سوناطراك ويتعلق الامر بالرؤساء المدراء العامين لتوتال (فرنسا) وايني (ايطاليا) وسيبسا (اسبانيا) وواتفورد أنترناسيونال وغيرهم.