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اللجوء الى إستغلال الغاز و البترول الصخريين خيار إستراتيجي

  أدرج يـوم : الخميس, 19 نيسان/أبريل 2018 09:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 59 مرات

وهران - إعتبر نائب جمعية صناعة الغاز الخبير عبد المجيد  عطار يوم الاربعاء بوهران أن اللجوء الى استغلال الغاز و البترول الصخريين  "خيار استراتيجي".

وأوضح السيد عطار في تصريح ل "وأج" على هامش الطبعة ال11 للايام العلمية و  التقنية لسوناطراك التي تستمر فعالياتها في مركز الاتفاقيات لوهران "أن اللجوء  الى استغلال الغاز و البترول الصخريين خيار جد استراتيجي", لافتا الى "أن  الجزائر لا يمكن أن تستغني عن استغلال هذا النوع من الموارد مستقبلا".

و أبرز هذا الخبير" أن الوسيلة الوحيدة للحفاظ على تجديد و انتاج المحروقات  في المستقبل هو اللجوء الى استغلال المحروقات غير التقليدية على غرار الغاز و  البترول الصخريين" معتبرا "أن الجزائر لديها موارد مؤكدة حيث يصل مخزون الغاز  الصخري الى 22.000 مليار متر مكعب فيما يتعدى مخزون البترول ال 6 ملايير  برميل".

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وأشار المتحدث الى " أن عدة دول على غرار الولايات المتحدة الامريكية اختارت  استغلال الموارد الصخرية "معتبرا أنه ينبغي على الجزائر تعزيز تحكمها في  التقنيات و التكنولوجيات الخاصة بهذا المجال الذي يتطلب امكانيات ضخمة.

و من جهة اخرى اعتبر نفس المصدر "ترشيد استهلاك الطاقة اهم وأكثر مردودية من  الطاقات المتجددة", مشددا على أهمية الاقتصاد في استهلاك الطاقة "ما يؤثر بصفة  مباشرة على الحفاظ على موارد المحروقات".

و تتواصل فعاليات الطبعة ال11 للايام العلمية و التقنية لسوناطراك اليوم  في  يومها الثالث و ما قبل الاخير في مركز الاتفاقيات بوهران بعدة نشاطات على غرار  المحاضرات و الموائد المستديرة  وورشات اضافة الى معرض لمهن الحروقات.

كلـمات مفتـاحيــة :
اللجوء الى إستغلال الغاز و البترول الصخريين خيار إستراتيجي
  أدرج يـوم : الخميس, 19 نيسان/أبريل 2018 09:19     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 59 مرة   شارك

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