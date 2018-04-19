اللجوء الى إستغلال الغاز و البترول الصخريين خيار إستراتيجي

وهران - إعتبر نائب جمعية صناعة الغاز الخبير عبد المجيد عطار يوم الاربعاء بوهران أن اللجوء الى استغلال الغاز و البترول الصخريين "خيار استراتيجي".

وأوضح السيد عطار في تصريح ل "وأج" على هامش الطبعة ال11 للايام العلمية و التقنية لسوناطراك التي تستمر فعالياتها في مركز الاتفاقيات لوهران "أن اللجوء الى استغلال الغاز و البترول الصخريين خيار جد استراتيجي", لافتا الى "أن الجزائر لا يمكن أن تستغني عن استغلال هذا النوع من الموارد مستقبلا".

و أبرز هذا الخبير" أن الوسيلة الوحيدة للحفاظ على تجديد و انتاج المحروقات في المستقبل هو اللجوء الى استغلال المحروقات غير التقليدية على غرار الغاز و البترول الصخريين" معتبرا "أن الجزائر لديها موارد مؤكدة حيث يصل مخزون الغاز الصخري الى 22.000 مليار متر مكعب فيما يتعدى مخزون البترول ال 6 ملايير برميل".

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وأشار المتحدث الى " أن عدة دول على غرار الولايات المتحدة الامريكية اختارت استغلال الموارد الصخرية "معتبرا أنه ينبغي على الجزائر تعزيز تحكمها في التقنيات و التكنولوجيات الخاصة بهذا المجال الذي يتطلب امكانيات ضخمة.

و من جهة اخرى اعتبر نفس المصدر "ترشيد استهلاك الطاقة اهم وأكثر مردودية من الطاقات المتجددة", مشددا على أهمية الاقتصاد في استهلاك الطاقة "ما يؤثر بصفة مباشرة على الحفاظ على موارد المحروقات".

و تتواصل فعاليات الطبعة ال11 للايام العلمية و التقنية لسوناطراك اليوم في يومها الثالث و ما قبل الاخير في مركز الاتفاقيات بوهران بعدة نشاطات على غرار المحاضرات و الموائد المستديرة وورشات اضافة الى معرض لمهن الحروقات.