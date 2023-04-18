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النسخة الخاصة: تسجيل مداخيل بقيمة 21 مليون دج في سنة 2017

  أدرج يـوم : الخميس, 19 نيسان/أبريل 2018 09:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرات

الجزائر - أكد المدير العام للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة سامي بن الشيخ الحسين يوم الأربعاء بالجزائر انه تم تحصيل  اجمالي مداخيل قدرت ب21 مليون دج خلال سنة 2017 لحساب "النسخة الاصلية",  استثناء لحقوق اعادة النسخ المقدمة للمبدعين.

و اشار سامي بن الشيخ الحسين خلال لقاء حول انظمة النسخة الخاصة بمناسبة  الصالون الدولي ال4 للإبداع الى ان هذه المداخيل التي تمثل حوالي نصف حقوق  المؤلفين و الحقوق المجاورة التي حصلها الديوان و المقدرة بحوالي 52 مليون دج  خلال ذات الفترة قد سجلت انخفاضا ملموسا مقارنة بسنة 2016 حيث تم جمع 2.2  مليار دج.

و اضاف المدير العام للديوان ان هذا التراجع سببه "الاجراءات المفروضة مؤخرا"  على استيراد المنتجات المعلوماتية و الالكترونية الخاضعة لهذه الضريبة.

اما مداخيل النسخة الخاصة -يضيف ذات المسؤول- فتأتي من دفع مصنعي و مستوردي  دعائم و تجهيزات التسجيل لحقوق على المنتجات الخاضعة لهذا النظام التعويضي  التي يتم اعادة دفعها للفنانين المبدعين.

كما ذكر بان النسخة الخاصة التي تعد ضريبة جزافية تدفع للمبعدين من المؤلفين  و المنتجين لتعويض الاضرار الناجمة عن الاستعمال غير التجاري لأعمالهم قد تم  انشاؤها بمقتضى مرسوم سنة 1997 و تم تطبيقها منذ سنة 2001.

اما التجهيزات و الدعائم الموجهة للاستعمال المهني (المراقبة بالفيديو و  الاجهزة السمعية البصرية) فمعفاة من هذه الاتاوة التي تستثني ايضا التجهيزات  الموجهة للجمعيات الخيرية.

و يتم صب ثلث مداخيل النسخة الخاصة لحساب المؤلفين و 25 % للمنتجين و 15 %  للفنانين المؤدين, حسب توضيحات مسؤول الديوان الوطني لحقوق المؤلف.

كما اوضح ان جزءا من تلك المداخيل (30 %) يوجه للمرافقة المالية للشباب  المبدعين و الى اقامة التظاهرات الثقافية المنظمة في الجزائر و الخارج.

من جانب اخر وقع الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة مع شركة  تسيير جماعي لحقوق المؤلف بالراس الاخضر اتفاقية تمثيل متبادل تسمح بضمان حقوق  الفنانين في كلا البلدين.

للتذكير ان الصالون الدولي ال4 للإبداع الذي افتتح يوم الثلاثاء سيتواصل  الى غاية 21 ابريل.

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النسخة الخاصة: تسجيل مداخيل بقيمة 21 مليون دج في سنة 2017
  أدرج يـوم : الخميس, 19 نيسان/أبريل 2018 09:15     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 44 مرة   شارك

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