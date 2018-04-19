تطوير الشراكة في مجال المحروقات: أمن و استقرار البلاد عامل أساسي

وهران - أكد الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور يوم الاربعاء بوهران أن استقرار و أمن الجزائر يعد عاملا اساسيا في تطوير الشراكة في مجال المحروقات.

و أبرز السيد ولد قدور على هامش الطبعة 11 للأيام العلمية و التقنية لسوناطراك بأنه "من أهم العوامل التي جعلت شركاء المجمع الوطني يعودون هو الامن و الاستقرار الذي تعرفه البلاد", لافتا الى "أن الخوف الذي كان اثر حادث تيقنتورين تم تجاوزه" .

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وقال نفس المسؤول أنه يجب الاعتراف أنه بفضل توجيهات و قرارات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و وزارة الدفاع الوطني "الجزائر بلد آمن", معتبرا "ان الامن عامل اساسي لتطوير الشراكة في مجال المحروقات" .

وأوضح في هذا الصدد "أن عدة وفود أمريكية و أجنبية عبرت عن ارتياحها بعد زيارة حقول البترول في الجنوب".

و في رده عن سؤال حول امكانية الاستثمار و الشراكة بين سوناطراك و شركة "اكسون موبيل" الامريكية, أكد نفس المصدر قائلا "أن عدة اجتماعات جمعت بين الشركتين وأن المشاورات لا تزال جارية".

و تتواصل فعاليات الطبعة ال11 للايام العلمية و التقنية لسوناطراك اليوم في يومها الثالث و ما قبل الاخير في مركز الاتفاقيات بوهران بعدة نشاطات على غرار المحاضرات و الموائد المستديرة وورشات اضافة الى معرض لمهن المحروقات.