الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك: الانطلاق في حفر 20 بئرا بتروليا في إطار الشراكة الجزائرية الاندونيسية مايو القادم  

ويتوقع من خلال هذه العملية التي ستتم على مستوى حقل "أملان كثلة 405 أ" بحاسي بركين زيادة في الإنتاج تقدر ب30 ألف برميل يوميا من البترول الخام، كما أضافت ماريا مليا في تصريح ل/وأج على هامش المعرض العلمي "اكسبو سيونس 3" المنظم في إطار الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك التي تتواصل اليوم الأربعاء بوهران.
وتنتج شركة "بارتامينا" الأندونيسية التي تنشط حاليا في إطار الشراكة مع سوناطراك على مستوى ثلاثة حقول "منزل لجمنت جنوب وشرق و أورهود "18 ألف برميل يوميا من البترول الخام"، وفق ذات المسؤولة التي قالت "أن هدفنا الأول هو الإنتاج في البداية ومن الممكن أن تكون مشاريع أخرى في الجزائر على المدى البعيد".
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وتشارك الشركة الاندونيسية "بارتامينا" في الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك منذ 2013 بعرض خدماتها والعمل على تطوير شراكاتها مع سوناطراك، استنادا لنفس المصدر.