اللجنة المختلطة الجزائرية -السعودية: التوقيع بالرياض على 3 اتفاقيات للتعاون المشترك 

وقد ترأس السيد يوسفي أشغال الدورة الـ 13 للجنة المختلطة الجزائرية-السعودية التي عقدت بالرياض يومي الثلاثاء والأربعاء مناصفة مع الوزير السعودي للتجارة و الاستثمار السيد ماجد بن عبد الله القصابي.
وعلى هامش أشغال هذه الدورة ، كانت للسيد يوسفي محادثات مع السيد القصابي وكذا وزير الطاقة و الصناعة و الثروات المعدنية خالد بن عبد العزيز الفالح، يضيف ذات البيان.
وقد تمحورت المحادثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خصوصا في المجال الصناعي والمنجمي .
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و كان السيد يوسفي قد أجرى أمس الثلاثاء محادثات مع المحافظ العام السعودي لسلطة الاستثمار السيد ابراهيم بن عبد الرحمان العمر كما التقى مدراء و مسيري بعض الشركات السعودية على غرار المدير التنفيذي لشركة "سابك" المتخصصة في مجال الصناعات البتروكيميائية .
وخلال هذا اللقاء تطرق الطرفان الى واقع و آفاق التعاون الثنائي في مجال الصناعات البتروكيميائية و المناجم و سبل تعزيزها .
للتذكير، كانت الجزائر قد احتضنت أشغال الدورة ال 12 للجنة المشتركة الجزائرية-السعودية في فبراير 2017.