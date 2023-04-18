اللجنة المختلطة الجزائرية -السعودية: التوقيع بالرياض على 3 اتفاقيات للتعاون المشترك 

الجزائر - توجت أشغال الدورة الثالثة عشر (13) للجنة المختلطة الجزائرية-السعودية بالتوقيع اليوم الأربعاء بالعاصمة السعودية الرياض على ثلاثة (3) اتفاقيات للتعاون في مجالات الاستثمار والمطابقة و التقييس وكذا في مجال العلاقات الدولية، حسبما أفاد به بيان لوزارة الصناعة و المناجم.

وقد ترأس السيد يوسفي أشغال الدورة الـ 13 للجنة المختلطة الجزائرية-السعودية التي عقدت بالرياض يومي الثلاثاء والأربعاء مناصفة مع الوزير السعودي للتجارة و الاستثمار السيد ماجد بن عبد الله القصابي.

وعلى هامش أشغال هذه الدورة ، كانت للسيد يوسفي محادثات مع السيد القصابي وكذا وزير الطاقة و الصناعة و الثروات المعدنية خالد بن عبد العزيز الفالح، يضيف ذات البيان.

وقد تمحورت المحادثات حول سبل تعزيز التعاون الثنائي خصوصا في المجال الصناعي والمنجمي .

و كان السيد يوسفي قد أجرى أمس الثلاثاء محادثات مع المحافظ العام السعودي لسلطة الاستثمار السيد ابراهيم بن عبد الرحمان العمر كما التقى مدراء و مسيري بعض الشركات السعودية على غرار المدير التنفيذي لشركة "سابك" المتخصصة في مجال الصناعات البتروكيميائية .

وخلال هذا اللقاء تطرق الطرفان الى واقع و آفاق التعاون الثنائي في مجال الصناعات البتروكيميائية و المناجم و سبل تعزيزها .

للتذكير، كانت الجزائر قد احتضنت أشغال الدورة ال 12 للجنة المشتركة الجزائرية-السعودية في فبراير 2017.