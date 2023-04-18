سوناطراك: وحدة لصناعة قطع غيار المنشآت البترولية في 2019

وهران- أعلن الرئيس المدير العام للمجمع النفطي سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، اليوم الثلاثاء بوهران أن سنة 2019 ستعرف إنجاز شركة سوناطراك لوحدة لإنتاج قطع الغيار للمنشآت النفطية.

وسيتم إنجاز هذه الوحدة الخاصة بقطع غيار المنشآت النفطية لسوناطراك مع متعامل دولي متخصص، حسبما ذكره ولد قدور في تصريح ل/وأج على هامش أشغال الطبعة ال 11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك التي تنظم بمقر قصر الاتفاقيات بوهران، مؤكدا أن "التصنيع المحلي لقطع الغيار سيوفر لنا حوالي 200 مليون دولار وهي قيمة وارداتنا السنوية في هذا المجال".

ويدخل هذا الهيكل المستقبلي في إطار مخطط تنمية سوناطراك الذي يهدف أيضا إلى تشجيع وتوجيه المتعاملين المحليين من أجل تطوير شبكة مناولة في مجال قطع الغيار المرتبطة بالقطاع النفطي، وفقا لما قاله هذا المسؤول الذي أضاف أن هذه الوحدة التي تم إطلاق مشروعها ستفتح أسواقا في الخارج.

وفي إطار خلق نسيج المناولة، أعلن السيد ولد قدور عن تنظيم لقاء في يونيو المقبل مع المتعاملين المحليين العموميين و الخواص من أجل توجيههم و تأطيرهم، خاصة فيما يتعلق باحتياجات الشركة البترولية.

وسيتم خلال هذا الاجتماع تعريف هؤلاء المتعاملين بمخطط سوناطراك للتنمية للسنوات الخمس القادمة، مبرزا أن "المناولة تتطلب احترام معايير و جودة قطع الغيار التي نريد صنعها محليا".