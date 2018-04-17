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محروقات: سوناطراك تعتزم مضاعفة قدرتها الإنتاجية خلال السنوات العشر القادمة 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 19:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 158 مرات
محروقات: سوناطراك تعتزم مضاعفة قدرتها الإنتاجية خلال السنوات العشر القادمة 

وهران - ذكر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد  المومن ولد قدور، اليوم الثلاثاء بوهران أن المجمع البترولي الذي يرأسه يعتزم  مضاعفة قدرته الإنتاجية خلال العشر سنوات القادمة.

و صرح السيد ولد قدور ل/وأج/ ،على هامش اليوم الثاني من الطبعة ال 11 للأيام  العلمية والتقنية لسوناطراك التي تجري بمركز الإتفاقيات بوهران: "نريد الرفع  من قدرتنا الإنتاجية للمحروقات مرتين مما هو عليه الوضع حاليا و ذلك خلال  السنوات العشر القادمة في إطار استراتيجيتنا الجديدة للتنمية لآفاق 2030".

و قال ذات المسؤول : "نحاول أن نكون مستقلين عن هذا التقلب في سعر برميل  النفط وأن نعتمد على الحجم" مؤكدا " عندما ننتج أكثر، نشعر أقل بتأثير انخفاض  أسعار البرميل".

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بالنسبة  للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، "من المستحيل التنبؤ بسوق النفط وهو ما يجعل من الأهمية بمكان العمل يوميا من أجل محاولة وضع سيناريوهات  مناسبة للتعامل مع هذا الحدث".

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كما رحب عبد المؤمن ولد قدور بالمناسبة بديناميكية الشراكة والاستثمار التي  سجلتها أنشطة مجمع سوناطراك الذي يهدف إلى الرفع من هذا المستوى كجزء من استراتيجيته.

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محروقات: سوناطراك تعتزم مضاعفة قدرتها الإنتاجية خلال السنوات العشر القادمة 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 19:33     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 158 مرة   شارك

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