محروقات: سوناطراك تعتزم مضاعفة قدرتها الإنتاجية خلال السنوات العشر القادمة 

وهران - ذكر الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، اليوم الثلاثاء بوهران أن المجمع البترولي الذي يرأسه يعتزم مضاعفة قدرته الإنتاجية خلال العشر سنوات القادمة.

و صرح السيد ولد قدور ل/وأج/ ،على هامش اليوم الثاني من الطبعة ال 11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك التي تجري بمركز الإتفاقيات بوهران: "نريد الرفع من قدرتنا الإنتاجية للمحروقات مرتين مما هو عليه الوضع حاليا و ذلك خلال السنوات العشر القادمة في إطار استراتيجيتنا الجديدة للتنمية لآفاق 2030".

و قال ذات المسؤول : "نحاول أن نكون مستقلين عن هذا التقلب في سعر برميل النفط وأن نعتمد على الحجم" مؤكدا " عندما ننتج أكثر، نشعر أقل بتأثير انخفاض أسعار البرميل".

بالنسبة للرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك، "من المستحيل التنبؤ بسوق النفط وهو ما يجعل من الأهمية بمكان العمل يوميا من أجل محاولة وضع سيناريوهات مناسبة للتعامل مع هذا الحدث".

كما رحب عبد المؤمن ولد قدور بالمناسبة بديناميكية الشراكة والاستثمار التي سجلتها أنشطة مجمع سوناطراك الذي يهدف إلى الرفع من هذا المستوى كجزء من استراتيجيته.