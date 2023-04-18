القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

منح أجل 6 أشهر قابلة للتجديد لفائدة مصنعي النكهات للاستجابة للحاجيات الوطنية  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 19:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 79 مرات

الجزائر - اقترح متعاملو شعبة الصناعة الغذائية أجل 6 أشهر قابل للتجديد لتمكين مصنعي النكهات للاستجابة للحاجيات الوطنية اثر رفع التعليق لدى استيراد هذه المدخلات الغذائية، حسبما أفادت الوزارة اليوم  الثلاثاء في بيان لها.

ويشير المصدر ذاته أن رفع التعليق لدى استيراد النكهات يوم الاثنين الفارط الذي يندرج في إطار مراجعة وتحيين قائمة المنتجات المعلقة مؤقتا لدى الاستيراد  "يدخل في اطار المسعى التشاوري مع كل شعبة الذي دعت اليه وزارة التجارة ونتائج الاجتماعات المتعاقبة التي ضمت مجمع منتجي النكهات و جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات و منتجي البسكويت". 

وأفادت الوزارة أنه "بعد تأييدهم لإجراءات حماية الاقتصاد الوطني، اقترح المتعاملون أجل قدره ستة (6) أشهر قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ رفع التعليق الذي يشكل مرحلة تطوير تسمح لمصنعي النكهات بالاستجابة لحاجيات و مقتضيات مستعملي النكهات. 

ويضيف نفس المصدر أن "هذه  الفترة ستتخللها اجتماعات تقييمية شهرية للمتعاملين المعنيين بالأمر. 

وفي هذا الإطار، تعهد المتعاملون-المستعملون للنكهات "بإدماج تدريجي لمدخلات فرع "النكهات" المصنعة محليا في انتاج المشروبات و العصائر ومنتجات الحليب والبسكويت"، حسبما أشارت اليه الوزارة. 

للتذكير قامت وزارة التجارة يوم الاثنين الأخير برفع التعليق المؤقت لدى استيراد بعض المدخلات الضرورية المستخدمة في انتاج عدة مواد غذائية كالعصائر  والمشروبات والياغورت والبسكويت والحلويات والشوكولاتة.

وهذه المدخلات التي تعرف عادة "بالنكهات" يمكن استيرادها بشكل حر. 

يذكر بأن 851 منتجا (اغلبها من المواد الغذائية) تنتمي إلى 45 فئة من السلع تخضع لنظام تقييد الاستيراد منذ يناير 2018 وذلك إلى غاية ان يستعيد ميزان المدفوعات توازنه. 

وزيادة على تعليق استيراد 851 منتجاي فقد تم اتخاذ إجراءات ذات طابع تسعيري في إطار التدابير المتخذة لتأطير الواردات.

غير أن وزارة التجارة تلقت طلبات من عدة مؤسسات صناعية لرفع المنع أو تعليق استيراد بعض المواد الاولية المستخدمة في الانتاج، مما دفع بلجنة حماية الإنتاج الوطني إلى عقد أربعة اجتماعات منذ مطلع العام الجاري خصصت للشعب  الصناعية.

وتستقبل اللجنة طلبات لتوسيع قائمة المنتجات المستفيدة من إجراءات الوقاية  (تعليق أو رفع الحقوق الجمركية أو الخضوع لضريبة الاستهلاك الداخلي) او طلبات  رفع حظر استيراد بعض السلع او المواد الأولية غير المنتجة محليا أو المنتجة  بشكل غير كاف أو بنوعية لا تستجيب للمتطلبات الصناعية.

وعلى هذا الأساسي تم إلغاء قرار تقييد الاستيراد بالنسبة للمنتجات والمدخلات في خمسة أصناف من المنتجات (الصفائح والأوراق والضمادات والأشرطة وغيرها من  الأشكال المسطحة ذاتية اللصق المصنعة من البلاستيكي وأكياس تغليف المواد الغذائية المصنوعة من بوليمرات الإيثيليني باستثناء الأكياس المعقمة لتغليف المنتجات الغذائية، الأكياس..).

وجاء إدراج هذه المواد ضمن القائمة الاصلية للمنتجات المعنية بتجميد الاستيراد بالنظر لكون هذه المواد تدخل ضمن وضعية جمركية فرعية تتضمن في نفس  الوقت منتجات متواجدة بوفرة في السوق الوطنية وأخرى غير منتجة محليا أو منتجة بشكل غير كاف. 

لكن إجراء تعليق الاستيراد شمل جميع المواد التابعة لنفس الوضعية الجمركية الفرعية في حين أن هذا التعليق يستهدف أساسا منتجا واحدا فقط من القائمة وذلك لكون التعريفة الجمركية متكونة من عشرة (10) أرقام و ليس بإمكانها أن تشمل تفاصيل المنتجات الفرعية.

كلـمات مفتـاحيــة :
منح أجل 6 أشهر قابلة للتجديد لفائدة مصنعي النكهات للاستجابة للحاجيات الوطنية  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 19:26     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 79 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود