القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

تكرير الخام الجزائري بالخارج: حصلنا على الترخيص

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 19:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 90 مرات
تكرير الخام الجزائري بالخارج: حصلنا على الترخيص

وهران -  ذكر الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، اليوم الثلاثاء بوهران أن المجمع  البترولي الذي يرأسه حصل  على ترخيص السلطات بشأن تكرير النفط الخام الجزائري في الخارج.

وقال السيد ولد قدور للصحافة عقب التوقيع على ثلاث اتفاقيات للشراكة والاستثمار مع المجمع البترولي الإيطالي "إيني" الذي جرى على هامش  فعاليات  الطبعة ال 11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك "تمكنا من الحصول على  التراخيص من السلطات من أجل القيام بعملية تكرير خامنا بالخارج".

واعتبر مسؤول سوناطراك أنه "من غير المعقول استيراد المنتجات المكررة في حين أن الجزائر هي منتج للنفط الخام"، معتبراً أن خطوة "تكرير نفطنا الخام بالخارج  هي مرحلة وليست نهائية وستقلل من فاتورة واردات المنتجات المكررة و البالغة قيمتها ملياري دولار سنوياً". 

وكشف في ذات الصدد أنه" سيتم أيضا إيجاد حلول أخرى على غرار تطوير مشروع مصفاة حاسي مسعود و كذا شراء مصفاة في الخارج".

إقرأ أيضا: سوناطراك : مشروع شراء وحدة تكرير بالخارج

وفي نفس السياق أشار ولد قدور أن شركة سوناطراك تعمل على تحسين مداخيلها  لصالح الاقتصاد الوطني، مردفا "نريد أن نجعل من سوناطراك مؤسسة عمومية  اقتصادية حقيقية من خلال القضاء على جميع أشكال البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار الذي يضمن زيادة الأرباح ويمكن الدولة من تطوير أنشطة أخرى".  

وأكد الرئيس المدير العام لسوناطراك أيضا أن موارد المحروقات في الجزائر "هامة جدا" وأن التقارير المتحدثة عن نقص هذه الموارد مقارنة بالالتزامات الاستثماراتية لسوناطراك "غير صحيحة".

كلـمات مفتـاحيــة :
تكرير الخام الجزائري بالخارج: حصلنا على الترخيص
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 19:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 90 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

الأمينة العامة للاتحاد العام للنساء الجزائريات تجدد دعم الجزائر المتواصل للقضية الفلسطينية

18.04.23

ظاهرة الهجرة: اتخاذ إجراءات هامة نهاية مارس الماضي لتأمين الحدود