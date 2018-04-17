تكرير الخام الجزائري بالخارج: حصلنا على الترخيص

وهران - ذكر الرئيس المدير العام لشركة سوناطراك، عبد المؤمن ولد قدور، اليوم الثلاثاء بوهران أن المجمع البترولي الذي يرأسه حصل على ترخيص السلطات بشأن تكرير النفط الخام الجزائري في الخارج.

وقال السيد ولد قدور للصحافة عقب التوقيع على ثلاث اتفاقيات للشراكة والاستثمار مع المجمع البترولي الإيطالي "إيني" الذي جرى على هامش فعاليات الطبعة ال 11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك "تمكنا من الحصول على التراخيص من السلطات من أجل القيام بعملية تكرير خامنا بالخارج".

واعتبر مسؤول سوناطراك أنه "من غير المعقول استيراد المنتجات المكررة في حين أن الجزائر هي منتج للنفط الخام"، معتبراً أن خطوة "تكرير نفطنا الخام بالخارج هي مرحلة وليست نهائية وستقلل من فاتورة واردات المنتجات المكررة و البالغة قيمتها ملياري دولار سنوياً".

وكشف في ذات الصدد أنه" سيتم أيضا إيجاد حلول أخرى على غرار تطوير مشروع مصفاة حاسي مسعود و كذا شراء مصفاة في الخارج".

وفي نفس السياق أشار ولد قدور أن شركة سوناطراك تعمل على تحسين مداخيلها لصالح الاقتصاد الوطني، مردفا "نريد أن نجعل من سوناطراك مؤسسة عمومية اقتصادية حقيقية من خلال القضاء على جميع أشكال البيروقراطية التي تعرقل الاستثمار الذي يضمن زيادة الأرباح ويمكن الدولة من تطوير أنشطة أخرى".

وأكد الرئيس المدير العام لسوناطراك أيضا أن موارد المحروقات في الجزائر "هامة جدا" وأن التقارير المتحدثة عن نقص هذه الموارد مقارنة بالالتزامات الاستثماراتية لسوناطراك "غير صحيحة".