الخطوط الجوية الجزائرية: اتفاق مبدئي مع مجلس مساهمات الدولة لإعادة جدولة الديون  

الجزائر - كشف المدير التجاري للخطوط الجوية الجزائرية، زهير هواوي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن مجلس مساهمات الدولة توصل في اجتماعه الأخير المنعقد يوم 28 مارس الماضي إلى اتفاق مبدئي مع الشركة لإعادة جدولة ديونها.

وأوضح السيد هواوي في مداخلة ألقاها خلال اليوم البرلماني حول دور قطاعي النقل والبريد والاتصالات في تنمية الاقتصاد الوطني، بالمجلس الشعبي الوطني، بان هذا قرار إعادة جدولة الديون سيسمح بتحقيق التوازن المالي للشركة والشروع في تنفيذ برنامجها التنموي على المدى المتوسط.

كما تم التطرق في نفس الاجتماع إلى إمكانية منح قرض من المؤسسات المالية لتمويل المخطط الجديد للشركة، حسب المدير التجاري.

وعرف الاجتماع أيضل موافقة مجلس مساهمات الدولة على تسديد تعويض الخدمة العامة للتمكين من تغطية الخسائر في شبكة الرحلات الداخلية والإعفاء عن الرسوم الجمركية المطبقة على المعدات المستخدمة في صيانة الطائرات ومعدات التشغيل.

وتأتي هذه القرارات لمواجهة "تدهور" النتائج المالية للشركة بالرغم من تحسن أدائها الفعلي وذلك بسبب عن عدم كفاية التعويض المالي في الشبكة الداخلية وتراجع قيمة العملة الوطنية وكذا عدم توازن لاتفاقيات الجوية مع الشركات الأجنبية.

وأوضح السيد هواوي بأن استراتيجية الشركة على المدى المتوسط ترتكز على تجديد الأسطول وتعزيز قدرة قاعدة الصيانة ودخول حيز الخدمة المركز الرئيسي للمحطة الجوية الجديدة للجزائر العاصمة و رقمنة العمليات الإدارية والتشغيلية فضلا عن تكوين العمال.

ولفت في نفس السياق إلى ضرورة تقليص تكاليف الاستغلال وتكثيف اتفاقيات التعاون مع الهيئات والمؤسسات الشريكة وتحسين التواصل مع الزبائن وإلى إعادة التفاوض حول الاتفاقيات الجوية الدولية.

وتعمل الشركة من جانب آخر على تطوير خدمة شراء التذاكر عبر الانترنت بواسطة البطاقة بين البنكية والبطاقة الذهبية بالتعاون مع الهيئات والبنوك الوطنية.

وبخصوص مستوى الالتزام بمواعيد الرحلات، أشار السيد هواوي إلى تحسن معدل الالتزام إلى حوالي 70 بالمائة في 2017 مقارنة ب65 بالمائة في العام الذي سبقه، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على هذه الوتيرة لتعزيز تنافسية الخطوط الجوية الجزائرية.

يذكر أن شركة الخطوط الجوية الجزائرية قامت في 2017 بنقل 4،3 مليون مسافر أي ما يمثل 67 بالمائة من إجمالي عدد الركاب في الجزائر. وتمثل الوجهات الفرنسية لوحدها أكثر من 58 بالمائة من هذا الحصيلة. وقدرت بالتالي حصة الشركة ب52 بالمائة من سوق الخطوط الدولية الذي تنشط فيه 23 شركة طيران منافسة.

كما قامت الشركة بنقل حوالي مليوني شخص على متن خطوطها الداخلية، وفقا لأرقام السيد هواوي الذي أضاف بأن الخطوط الجوية الجزائرية حققت رقم أعمال ب91 مليار دج في 2017 بارتفاع نسبته 3 بالمائة.

ويتكون الأسطول الجوي للشركة من 59 طائرة تقوم برحلات نحو 43 وجهة دولية في 26 بلدا إضافة إلى 29 وجهة محلية.