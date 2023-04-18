توقع تنقل أزيد من 90 مليون مسافر عبر محطات النقل البري بالجزائر خلال سنة 2018

الجزائر - يتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين 90 مليون مسافر عبر محطات النقل البري بالجزائر خلال سنة 2018 وذلك بعد الاستلام التدريجي لعدد من المحطات البرية الجديدة على المستوى الوطني، حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة الرئيس المدير العام لشركة استغلال و تسيير المحطات البرية للجزائر(سوغرال).

و أوضح السيد عز الدين بوشهيدة في مداخلته خلال اليوم البرلماني " دور قطاعي النقل والبريد والإتصالات في تنمية الاقتصاد الوطني " بمقر المجلس الشعبي الوطني أنه من المتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين 90 مليون مسافر خلال سنة 2018 عبر محطات النقل البري بالجزائر مقابل 71 مليون مسافر سنة 2017، وذلك بعد استلام عدد كبير من المحطات البرية الجديدة على غرار محطات الوادي ، تلمسان وقسنطينة .

واستعرض المسؤول مختلف مراحل توسع نشاط وتواجد شركة استغلال و تسيير المحطات البرية للجزائر(سوغرال) عبر التراب الوطني حيث انتقل عدد المحطات البرية من محطة واحدة على مستوى الخروبة بالجزائر العاصمة سنة 1999 إلى 71 محطة برية التي تتجاوز تكلفتها 100 مليار سنتيم موزعة على المستوى الوطني وذلك ضمن استراتيجية المؤسسة لتطوير خدمات النقل البري للمسافرين.

وبخصوص المحطات البرية التي ستدخل حيز الخدمة قريبا ذكر السيد بن شهيدة 11 محطة برية في عاصمة الولاية و 6 محطات برية في دائرة الولاية على غرار معسكر، الشلف ، البليدة ،برج بوعريريج، الأغواط ،تيارت،سكيكدة ،غرداية ، أم البواقي، ورقلة (تقرت)،إيليزي (عين أمناس، جانت) ،أدرار (أوقروت ، رقان ،أولف) وقالمة .... وغيرها في حين يرتقب أن ترتفع عدد العمال بإضافة متوسط 60 عامل لكل محطة ومنها أيضا يد عاملة غير مباشرة .

من جهة أخرى، سجلت 34 محطة برية التي تشرف الشركة على تسييرها من ضمن 71 محطة نتائج مالية إيجابية سنة 2017 وتقلص العجز المالي لباقي المحطات التي كانت تعاني من مشاكل مالية وهذا بفضل تفاعل السلطات المحلية للولايات مع توصيات الوزارة الوصية التي تساير وتراقب عن كثب هذا المرفق العام، يبرز المصدر--.

وأشار إلى أنه في إطار تفعيل الهياكل القاعدية وكذا المساهمة في بناء وتطوير الإقتصاد الوطني تعمل شركة " سوغرال " على خلق مصادر للمداخيل كما تعمل على فرض ووضع الناقلين داخل إطار نظامي مقنن يجعل الناقلين يسايرون العصرنة من خلال رقمنة عملية حجز تذاكر السفر ومن ثمة إجبارهم على دفع مستحقات المحطة البرية.

وفي ذات الشأن أشار أنه يوجد مكاتب بريد عبر 41 محطة برية مما يسهل على المواطنين سحب اموالهم ودفعها واجراء كل العمليات البريدية داخل هذه المكاتب التي تستخدم الرقمنة في تعاملاتها بالإضافة إلى وضع وضع حيز الخدمة الموزعات الأوتوماتيكية وأجهزة الدفع الإلكتروني، الدفع بالبطاقة الذهبية والتحضير لمكاتب توزيع الطرود مبرزا أن مراقبة المحطات البرية تتم عبر الكاميرات لتأمين المواطنين وممتلكاتهم .

و من بين المشاريع التي تعمل مؤسسة " سوغرال " عليها في الفترة القادمة هو إنشاء محطات وقود و تشحيم و غسل للحافلات على مستوى محطاتها لتجنب دخول الحافلات إلى محطات و ستكون محطة خروبة بالعاصمة المحطة النموذجية التي سيطبق فيها المشروع قبل حلول شهر رمضان الكريم.