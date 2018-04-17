الأشغال العمومية والنقل: زعلان يؤكد على استكمال إنجاز كل المشاريع  القطاعية المبرمجة 

الجزائر - أكد وزير الأشغال العمومية و النقل السيد عبد الغني زعلان ا ليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن قطاعه يعمل على تنفيذ كل المشاريع المبرمجة واستكمال الأخرى التي لا تزال قيد الانجاز في مسعى يهدف إلى المساهمة في تطوير الاقتصاد الوطني و تلبية متطلبات وتطلعات المواطنين.

وشدد الوزير خلال عرضه لوضع قطاع الأشغال العمومية و النقل أمام لجنة الإسكان و التجهيز و الري و التهيئة العمرانية بالمجلس الوطني الشعبي على أهمية المشاريع المنجزة و تأثيرها الايجابي على الحياة اليومية للمواطنين مجددا عزم دائرته الوزارية على استكمال انجاز كل المشاريع المبرمجة .

وأبرز السيد زعلان خلال هذ اللقاء الأهداف الاستراتيجية لمشاريع قطاعه و التي ترمي إلى تلبية احتياجات تنقل الأشخاص و البضائع فضلا عن المحافظة على الشبكات الموجودة و عصرتنها من الطرق السيارة و السكك الحديدية.

واستعرض الوزير حصيلة الانجازات لقطاع الأشغال العمومية خلال الفترة الممتدة من 1999 الى 2018 مشيرا إلى انجاز 24.000 كلم من الطرق الجديدة فضلا عن عصرنة و صيانة 73.000 كلم من الطرق و 1.507 منشأة فنية على مستوى الطرق الوطنية.

أما بخصوص الموانئ فقد تم انجاز 19 ميناء و ملجأ للصيد بالإضافة الى 31 مدرج لهبوط الطائرات و 20 نفق ، مضيفا أن الطول الإجمالي للشبكة الوطنية للطرق السريعة بلغ حسب الوزير 126.900 كم.

ولدى تطرقه الى شبكة السكك الحديدية اوضح الوزير انه تم استلام و وضع حيز الخدمة خطوط جديدة يقدر طولها ب 2.400 كم علما انها لم تكن تتجاوز 1.800 كم في 1999 مشيرا ان 562 كم منها تشتغل بالطاقة الكهربائية.

كما تم اقتناء-يضيف الوزير- 64 قطارا جديدا و17 سكة حديدية للنقل الجهوي بالإضافة الى دخول حيز الخدمة 60 قاطرة.

وفيما يتعلق بالنقل الحضري، أشار الوزير انه تم الانتهاء من التوسعيات الجديدة لخط المترو على مستوى الجزائر العاصمة منها توسعة في 2017 الحراش ومؤخرا توسيعتين نحو عين النعجة و ساحة الشهداء.

كما تم استلام 81 محطة للحافلات من أصل 112 مشروع مسجل للإنجاز، ودخول حيز الخدمة 74 محطة و اعادة تأهيل و تطوير المؤسسات العمومية الاقتصادية لنقل المسافرين ما بين الولايات .

وبخصوص الطريق السيار شرق-غرب، طمأن الوزير أن اشغال و تركيب مختلف التجهيزات الضرورية وعتاد المراقبة بالفيديو و شبكتي الطوارئ و راديو آف آم و اللوحات الالكترونية سيتم الانتهاء منها نهاية 2018.

وبخصوص النقل عبر الترامواي تم دخول حيز الخدمة اربعة خطوط جديدة في كل من الجزائر العاصمة ووهران و قسنطينة و سيدي بلعباس فضلا عن اعادة تأهيل و ووضع حيز الخدمة 10 وحدات تيليفريك (مصاعد هوائية في كل من الجزائر العاصمة والبليدة و تلمسان و سكيكدة و قسنطينة) .

وعلى ذكر النقل البحري، أوضح الوزير ان برنامج الاستثمار يتضمن اقتناء 26 سفينة تجارية لتضاف الى 10 سفن دخلت حيز الاستغلال مشيرا ان الهدف هو رفع حصة المؤسسات الوطنية في سوق النقل البحري إلى 25 بالمئة على المدى المتوسط بالإضافة الى اقتناء سفينة لنقل بسعة 1.800 مسافر و 600 عربة.

ولدى تطرقه الى النقل الجوي أشار السيد زعلان الى اقتناء 16 طائرة جديدة منها 8 من طراز بوينغ و 3 آير باص و 3 من فئة " آي تي آر ".

وقدر الغلاف المالي الإجمالي المخصص لاستكمال مشاريع القطاع حسب السيد زعلان ب 10.248 مليار دينار موضحا أن قطاعه حريص على تفعيل استراتيجية عمل واعدة في مجال الرقمنة بهدف عصرنة الخدمات وذلك من خلال انشاء بوابة الكترونية خاصة بالخدمة العمومية تتضمن ما يفوق 50 خدمة .

كما أكد الوزير حرص قطاعه على تعزيز التكوين في قطاع الأشغال العمومية والنقل.