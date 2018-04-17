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الوزير المالي للمناجم والنفط  يأمل في "تواجد قوي" لمجمع سوناطراك في بلاده 

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 15:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 40 مرات
الوزير المالي للمناجم والنفط  يأمل في &quot;تواجد قوي&quot; لمجمع سوناطراك في بلاده 

الجزائر - عبر الوزير المالي للمناجم و النفط، تييموكو سانغاري لوزير الطاقة، مصطفي قيطوني، عن رغبته في رؤية "تواجد قوي" لسوناطراك  في بلاده ، حسب ما جاء اليوم الثلاثاء في بيان لوزارة الطاقة والمناجم.   

وخلال اللقاء الذي جمع بين السيد قيطوني بنظيره المالي على هامش الدورة الحادية عشر (11) للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك المنظمة من 16 إلى 19  أبريل الجاري بوهران، أشاد  السيد سانغاري بـ "الخبرة الكبيرة" التي تكتسبها الجزائر في مجال المحروقات مبديا رغبته في توطيد علاقات التعاون بين البلدين لتكون "أكثر عمقا" وكذا "تواجد قوي" لسوناطراك في المالي.

وعكف الطرفان خلال هذا اللقاء على بحث علاقات التعاون الثنائية والتي وصفت ب "الجيدة والتاريخية"، وكذلك سبل تعزيزها في مجالات الطاقة، خصوصا في مجال استكشاف واستغلال المحروقات يضيف ذات المصدر.

وكانت المناسبة أيضا فرصة للوزير المالي لتكريم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، الذي عرف مالي خلال ثورة التحرير، يضيف البيان .

كما اغتنم  السيد سانغار، هذه المناسبة ليقدم تعازيه و تعازي الرئيس المالي  للشعب الجزائري جراء السقوط المأساوي لطائرة عسكرية يوم الأربعاء الفارط  ببوفاريك (البليدة) و الذي تسبب في وفاة  257 شخصا .

ومن جهته، أكد السيد قيطوني استعداد الجزائر لتقوية و تعزيز التعاون مع مالي  في مجال المحروقات و التكوين.

كلـمات مفتـاحيــة :
الوزير المالي للمناجم والنفط  يأمل في "تواجد قوي" لمجمع سوناطراك في بلاده 
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 15:41     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 40 مرة   شارك

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