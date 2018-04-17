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إمكانيات الجزائر في مجال إنتاج الغاز جد واعدة  

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 15:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 57 مرات
إمكانيات الجزائر في مجال إنتاج الغاز جد واعدة  

وهران - أكد الرئيس المدير العام لمجمع "إيني" الايطالي  السيد كلود دسكالزي اليوم الثلاثاء أن الجزائر تمتلك إمكانيات "واعدة" في مجال  انتاج الغاز.

وأشار السيد دسكالزي في تصريح على هامش مراسيم التوقيع على ثلاث اتفاقيات  شراكة بين المجمع الايطالي و مجمع سوناطراك "أن الجزائر التي تمتلك إمكانيات  كبيرة في مجال إنتاج الغاز لديها مستقبل واعد  في هذا المجال".

وأضاف نفس المسؤول "أنه يتوجب استغلال أكثر فأكثر هذه الإمكانيات"، ملاحظا  "ان كل الظروف متوفرة لإطلاق استثمارات هامة".

و ابرز  أن مجمع "ايني" ينوي زيادة حجم استثماراته في الجزائر بالشراكة مع  شركة سوناطراك مشيرا إلى أنها بلغت أزيد من 600 مليون اورو خلال سنة 2017.

و أكد الرئيس المدير العام  لشركة "إيني" أن المجمع مستعد للدخول في صيغ  مختلفة للشراكة مع سوناطراك خاصة في مجال استغلال البترول و الغاز في الطبقات  العميقة مشيرا الى ان المجمع الايطالي سيقدم اسهام تكنولوجي  من اجل استكشاف  احسن لهذه الامكانيات.

إقرأ أيضا: التوقيع على ثلاثة اتفاقيات بين سوناطراك والمجمع الايطالي "إيني"

وبخصوص إنتاج  البترول أفاد نفس المسؤول أن شركة "ايني" تنتج بالشراكة مع  سوناطراك  5.000 برميل من النفط يوميا " مبرزا أنها تعزم مضاعفة الكمية لتصل  100.000 برميل في اليوم في السنوات القادمة.

وفيما يتعلق بحوض بركين الذي تتواجد به الشركة الايطالية في إطار الشراكة مع   سوناطراك-النفط قال السيد دسكالزي أنه سيدخل حيز الإنتاج خلال سنتين في اطار  عقد استغلال مدته 15 سنة وينتظر أن يصل الانتاج  الى 60 مليون برميل.

وذكر الرئيس المدير العام ل"إيني" أن الجزائر تمتلك " امكانيات كبيرة"  في  مجال المحرقات مضيفا ان مجمعه يدرس أيضا إمكانيات الشراكة في هذا المجال.

كما أفاد أن مشاريع في مجال الطاقات المتجددة هي في طور الانجاز لانتاج  حوالي 500 ميغا واط في السنوات القادمة.

 

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إمكانيات الجزائر في مجال إنتاج الغاز جد واعدة  
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 15:07     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 57 مرة   شارك

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