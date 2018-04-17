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التوقيع على ثلاثة اتفاقيات بين سوناطراك والمجمع الايطالي "إيني"

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 12:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 86 مرات
التوقيع على ثلاثة اتفاقيات بين سوناطراك والمجمع الايطالي &quot;إيني&quot;
صورة وأج

وهران- تم التوقيع على ثلاثة اتفاقيات بين سوناطراك والمجمع الايطالي " إيني" يوم الثلاثاء بوهران، على هامش الطبعة ال11 للأيام العلمية والتقنية للمؤسسة البترولية الوطنية.

وقد وقع على هذه الاتفاقيات الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور والرئيس المدير العام للشركة الايطالية كلوديو ديسكالزي بحضور الإطار السامية للمؤسستين.

وتخص الوثيقة الأولى اتفاق انجاز أنبوب لنقل الغاز يربط وحدتي إنتاج حوض بركين بجنوب البلاد، لجمة بئر رود و  منزل لجمة شرق. وستسمح هذه العملية بإنتاج إضافي يفوق 7 ملايين متر مكعب معياري من الغاز يوميا، حسب الشروحات المقدمة من مسئولي سوناطراك.

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و سيتم انجاز أنبوب الغاز من قبل احد فروع  سوناطراك خلال سنة 2018  و سيدخل الاستغلال في سنة 2020 .

و تتعلق الوثيقة الثانية باتفاق تعاون ومبادئ التفاوض من اجل تجميع كفاءات هاتين الوحدتين. و ستعمل الشركتان البتروليتان معا لتقليص تكاليف مختلف أشغال الصيانة  وأشغال أخرى. وتهدف هذه العملية إلى تقليص التكاليف إلى نحو 50 مليون دولار أمريكي سنويا.

ويتعلق الاتفاق الثالث بتطوير البحث والتنمية في إطار  نشاطات الشراكة بين الجانبين  لاسيما في مجال الطاقات المتجددة.

كلـمات مفتـاحيــة :
التوقيع على ثلاثة اتفاقيات بين سوناطراك والمجمع الايطالي "إيني"
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 12:45     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 86 مرة   شارك

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