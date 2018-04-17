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الغاز الصخري: لم نبرم أي عقد مع أي طرف

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 09:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 46 مرات
الغاز الصخري: لم نبرم أي عقد مع أي طرف
صورة وأج

وهران- أكد وزير الطاقة مصطفى قيتوني مساء يوم الاثنين بوهران أنه لم يتم إبرام أي عقد مع أي طرف في مجال استغلال الغاز الصخري.

وأبرز الوزير ردا على سؤال صحفي حول هذا الموضوع خلال تنشيطه لندوة صحفية عقب افتتاح فعاليات الأيام العلمية والتقنية لسوناطراك في طبعتها ال 11 بمركز الاتفاقيات بوهران " لم نبرم أي عقد مع أي طرف لاستغلال الغاز الصخري" مؤكدا بقوله "لازلنا في مرحلة الدراسات".

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وأشار في هذا الصدد أنه "لاستغلال الغاز الصخري يتوجب علينا انتظار عشر سنوات على الأقل من أجل إجراء مختلف التدابير، لا سيما الدراسات والتحاليل" مضيفا "أنه من غير المعقول أن لا تستغل إمكانيات وموارد طاقوية مهمة".

وأشار أيضا أنه يتم إجراء عدة دراسات للبحث في إمكانيات استغلال مختلف الموارد الطاقوية لا سيما استغلال المحروقات في عرض البحر.

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الغاز الصخري: لم نبرم أي عقد مع أي طرف
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 09:18     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 46 مرة   شارك

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