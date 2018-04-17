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تنمية اقتصادية: الجزائر قطعت أشواطا معتبرة خلال العشريتين الأخيرتين

  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 09:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 43 مرات
وزير الطاقة مصطفى قيطوني وزير الطاقة مصطفى قيطوني
صورة وأج

وهران- اعتبر وزير الطاقة مصطفى قيطوني يوم الإثنين بوهران بأن النمو الاقتصادي في الجزائر سجل، خلال العشريتين الماضيتين، "تقدما كبيرا".

وأوضح الوزير خلال افتتاحه للدورة ال11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك التي تتواصل إلى غاية 19 أبريل بمركز الاتفاقيات بوهران قائلا: "رغم أنه لا يزال أمامنا الطريق طويلا، إلا أن الوقائع تؤكد بأن البلاد، تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قطعت أشواطا كبيرة خلال هاتين العشريتين وعرف خلالهما الاقتصاد الوطني تطورا قويا".

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وذكر السيد قيطوني بأن هذه التنمية تحققت خارج قطاع المحروقات، ولكن الأخير كان له دور فعال فيها بفضل توفيره للطاقة المرافقة للنشاطات الأخرى وتعزيزه للقدرات التمويلية.

وصرح أن تقوية العلاقات الاقتصادية والتجارية الدولية للبلاد كان لها دور هي الأخرى في تحقيق هذه التنمية، من خلال الدخول في شراكات جديدة، لافتا إلى أن هذه النتائج تشجع على مواصلة الجهود من أجل تعزيز وتوسيع هذه العلاقات، سيما في المجال الطاقوي.

من جهة أخرى، ذكر نفس المتحدث بأن تنظيم الأيام العلمية والتقنية ال11 لسوناطراك يأتي في ظرف خاص يتميز بتحديات كثيرة تواجه صناعة المحروقات الوطنية والمجمع البترولي الجزائري.

وأضاف "بالنسبة لسوناطراك، الأمر يتعلق بالاستغلال الأمثل للموارد والإمكانيات، وتحسين النتائج، سيما ما تعلق ببرنامجها الاستثماري وتقليص التكاليف".

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تنمية اقتصادية: الجزائر قطعت أشواطا معتبرة خلال العشريتين الأخيرتين
  أدرج يـوم : الثلاثاء, 17 نيسان/أبريل 2018 09:11     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 43 مرة   شارك

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