الشراكة البترولية في الجزائر: شروط الاستثمار تضمن توزيعا عادلا للمخاطر و الأرباح

وهران- أكد وزير الطاقة، مصطفى قيطوني، يوم الاثنين بوهران أن شروط الاستثمار في مجال الشراكة البترولية بالجزائر تضمن توزيعا عادلا للأرباح وأيضا للمخاطر.

وقال السيد قيطوني في افتتاح الدورة ال11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك التي تقام ما بين 16 و19 أبريل بمركز الاتفاقيات : "يتوجب أن تكون قواعد الاستثمار في مجال الطاقة واضحة للشركاء وتضمن توزيعا عادلا للأخطار والأرباح".

وأبرز أن "توفير هذه الظروف، التي هي في تحسن، يسمح على وجه الخصوص بتبني إجراءات محفزة لنشاطات التنقيب والإنتاج مع شركاء الجزائر".

كما جدد الوزير التأكيد على عزم البلاد على تعزيز علاقاتها مع شركائها وكل الراغبين في الاستثمار.

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وذكر السيد قيطوني في هذا الصدد بالإجراءات القانونية التي تنوي السلطات المعنية إدخالها في قانون المحروقات الذي يتم حاليا إعادة النظر فيه من أجل تشجيع الشراكة في هذا الميدان، مؤكدا أن هذه الإجراءات من شأنها أن تجلب الكثير من المستثمرين في هذا القطاع.

وفي الإطار نفسه، أوضح السيد قيطوني "بأن مجمع سوناطراك، بواسطة مسيريه وإطاراته وعماله، بذل مجهودات جبارة من أجل تحسين علاقاته مع شركائه وبعث ديناميكية جديدة إيجابية معهم وفق قاعدة رابح رابح، وهي المجهودات التي بدأت مؤشرات نجاحها تظهر اليوم في القطاع و في الإقتصاد الوطني بشكل عام"، على حد قوله.

كما اعتبر وزير الطاقة بأن تعزيز الشراكة في ميدان البترول والغاز ضرورية جدا، بالنظر إلى الفوائد التي تجنيها من هذه العملية صناعة المحروقات الوطنية.

من جهة أخرى، دعا السيد قيطوني الناشطين في ميدان المحروقات في الجزائر إلى التكيف مع التحولات الطاقوية العالمية، وذلك بمضاعفة المجهودات والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة.

وجرت مراسيم افتتاح التظاهرة بحضور وزيرة البيئة والطاقات المتجددة، السيدة فاطمة الزهراء زرواطي.

سوناطراك فتحت مع شركائها ورشات أخرى لتطوير نشاط الطاقة الشمسية

من جهته، أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك عبد المومن ولد قدور يوم الاثنين بوهران أن الشركة فتحت مع شركائها ورشات أخرى لتطوير نشاط الطاقة الشمسية .

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وقال السيد ولد قدور في كلمته بمناسبة افتتاح فعاليات الطبعة ال 11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطراك بمركز الاتفاقيات "محمد بن أحمد" بوهران أن شركة سوناطراك فتحت مع شركائها ورشات أخرى لتطوير نشاط الطاقة الشمسية.

وأضاف خلال تدخله في هذه الفعالية المنظمة بمبادرة من شركة سوناطراك على مدار 4 أيام تحت شعار "ابتكار وشراكة في سياق التحول الطاقوي العالمي" أن شركة سوناطراك استثمرت في حقولها 6ر1 جيقا واط من الطاقة الشمسية ونحن بحاجة إلى التكنولوجيا والمعرفة لتطوير الصناعة الشمسية".

"الجزائر بحاجة إلى حلول لرفع مخزونها ونحن بحاجة إلى الديجيتال التي أصبحت أداة عمل مهمة تسمح بتحسين التكلفة والانتاج والعمل"، كما أضاف الرئيس المدير العام لسوناطراك الذي أشار إلى أن " من المفاتيح المهمة لتطوير سوناطراك مع شركائها هو استعمال الديجيتال لتحسين أداء المؤسسة".

وبخصوص الطبعة ال 11 للأيام العلمية والتقنية لسوناطرك أبرز ولد قدور أنه "لولا الأمن والاستقرار في البلاد وبفضل رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ما استطعنا تنظيم هذه التظاهرة وجمعنا هذا العدد الكبير من الحضور والمؤسسات الأجنبية".

وقال نفس المسؤول أن "الجزائر دولة واقفة و سوناطراك مؤسسة واقفة والجزائر و سوناطراك وجهان لعملة واحدة لجذب الشركاء الأجانب والشركاء السياسيين مثل مالي والعراق".

وأضاف أنه سيتم التطرق خلال هذه الفعالية المنظمة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة إلى الشراكة والابتكار و"سنعمل باستمرار على استخراج و إنتاج ونقل وبيع الغاز والبترول".

وكشف الرئيس المدير العام لسوناطراك عن تحديد تاريخ 30 أبريل القادم لتقديم حصيلة نشاط الشركة لسنة 2017 وتقديم إستراتيجية الشركة لأفاق 2030 .