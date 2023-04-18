توزيع 26 ألف وحدة بصيغة "عدل" عبر 22 ولاية خلال الأشهر الثلاثة

الجزائر- سيتم توزيع 26 ألف وحدة سكنية عبر 22 ولاية في إطار برنامج البيع بالإيجار "عدل" خلال الأشهر الثلاثة المقبلة (ماي-يونيو-يوليو)، وذلك وفقا لرزنامة محددة، حسبما أكده يوم الأحد وزير السكن والعمران والمدينة عبد الوحيد طمار.

وحسب الوزير سيتم خلال الأشهر الثلاثة المقبلة توزيع 6.000 وحدة سكنية بالعاصمة على 3 مراحل وخلال مدة 3 أشهر، إلى جانب عدة ولايات أخرى على غرار باتنة، تلمسان، الشلف، تيارت، البليدة، بشار، سطيف، سعيدة ، قسنطينة و غيرها من الولايات.

وخلال إشرافه على إطلاق عملية تسليم شهادات ما قبل التخصيص مساء اليوم بمقر وكالة "عدل" ، أكد الوزير على استمرار القطاع في عصرنة علاقة المواطن مع الإدارة من خلال فتح المجال له للقيام بمحتلف الإجراءات "عن بعد".

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وأضاف طمار قائلا: "كل الإجراءات ستتم عن بعد خاصة و إننا نعمل على استحداث تطبيق جديد الذي يسمح للمواطن بمتابعة كل مراحل الملف (من إيداع الطلب إلى تسلم المفاتيح) خلال الأيام القليلة القادمة".

وأكد السيد طمار أن 2018 ستكون "سنة إدخال التقنيات الحديثة في التعامل مع طلبات السكن وتقريب الإدارة من المواطن".

وسيتم خلال الايام المقبلة تنظيم عملية التسديد عن بعد لقيمة السكن وذلك باستعمال بطاقة الدفع الالكتروني، ثم الانتقال إلى مرحلة دفع مستحقات الإيجار عن بعد.

وبخصوص الطعون المودعة التي تخص برنامج عدل 2 فقد بلغت ما مجموعه 11 ألف و883 حالة طعن مرت على مختلف انواع التحقيقات منها 6.800 حالة تخص البطاقية الوطنية للسكن، تم رفض 4.592 حالة منها، و1.000 حالة تخص تحقيق وزارة الداخلية والمتمثلة أساسا في إشكالية التسجيل المزدوج من طرف الازواج، والذين قدم لهم حق الاختيار بين التنازل لأحد الطرفين أو توثيق الشقة باسم الزوجين مع بعضهما.

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فيما بلغت الطعون التي تخص الحفظ العقاري 15 ألف حالة تم رفض حوالي 5.291 حالة ، والمتعلقة بالتعليمة الوزارية التي تحدد معايير الإقصاء (بالنسبة لمن يمتلكون سكنا أقل من 50 متر مربع أو أرضية أو ادرجوا ضمن الميراث).

وتقرر وفق الوزير تحديد تاريخ معين للرد على المكتتبين لدى قيامهم بإيداع الطعون.

يذكر أن عملية دراسة الطعون في اطار برنامج "عدل1 " شملت 14 ألف حالة.

أما بخصوص صيغة الترقوي العمومي ، كشف الوزير عن حصة معتبرة مقدرة ب 7.944 مسكن ستكون جاهزة شهر يونيو المقبل، سيتم برمجتها للتوزيع حسب الدفع وحسب الولايات، منها 440 مسكن في بلدية عين البنيان بالعاصمة و1.020 مسكن بالرغاية (العاصمة) إلى جانب ولايات البويرة، تلمسان، باتنة، سكيكدة ،تيبازة، الوادي، البليدة، بسكرة و الشلف...الخ.

وسيكون بإمكان المكتتبين في هذه الصيغة الاطلاع على مدى تقدم الملفات عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.

وسينظم القطاع بعد غد الثلاثاء لقاء مع المركز الوطني للمراقبة التقنية للبناء (سي.تي.سي) لإطلاق الاجراءات والمعاملات "عن بعد" والتي تخص المتعاملين في المجال من مهندسين معماريين ومهندسين مدنيين و غيرهم.

وقد تم بالمناسبة الوقوف دقيقة صمت ترحما على شهداء الطائرة العسكرية المنكوبة أين قدم الوزير تعازيه لعائلات الضحايا.

يذكر أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل " قد شرعت في تسليم أزيد من 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص لفائدة مكتتبي عدل 2 الذين اختاروا المواقع السكنية .

وتشمل العملية التي انطلقت اليوم الأحد وستستمر إلى غاية 25 ابريل الجاري نحو 50.116 شهادة ما قبل التخصيص عبر 26 ولاية منها حصة تقدر ب 10 آلاف شهادة تخص مكتتبي ولاية الجزائر.