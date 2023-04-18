القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

القائمـة الرئيسية

فئـات الأخـبار

النسخ

مـواقـع واج الجـهويـة


وكالة الأنباء الجزائرية ©
2017 جميع الحقوق محفوظة
- نسخة موبايل -

الشروع في تسليم أزيد من 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص لمكتتبي برنامج عدل 2   

  أدرج يـوم : الأحد, 15 نيسان/أبريل 2018 19:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 143 مرات
الشروع في تسليم أزيد من 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص لمكتتبي برنامج عدل 2   

الجزائر - شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل " في تسليم أزيد من 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص لفائدة مكتتبي عدل 2  الذين اختاروا المواقع السكنية و قاموا بتسديد قيمة الشطر الثالث من قيمة  المسكن.

وتشمل العملية التي انطلقت اليوم الأحد  وستستمر الى غاية 25 ابريل الجاري نحو  50.116  شهادة ما قبل التخصيص عبر 26 ولاية منها حصة تقدر بـ  10 آلاف  شهادة تخص مكتتبي ولاية الجزائر.

إقرأ أيضا: عدل 2 : انطلاق مرحلة جديدة لدفع الشطر الثاني ابتداء من 18 فبراير

 

وتم فتح الموقع الالكتروني لوكالة "عدل" لفائدة مكتتبي هذه الولايات على مدى احدى عشرة يوما، على ان تخصص 3 أيام لكل مجموعة من الولايات.

إقرأ أيضا: عدل 2: الإعلان عن نتائج التحقيقات حول 600 ألف ملف في مارس المقبل

ويشرع اليوم مكتتبو ولايات أدرار والاغواط وباتنة والبليدة وتمنراست وسطيف وسعيدة وسيدي بلعباس وقسنطينة والمسيلة ووهران وبرج بوعريريج والنعامة في  استخراج شهادات ما قبل التخصيص عبر الموقع الالكتروني لوكالة "عدل"، فيما  ستشرع ستة (6) ولايات أخرى يوم 18 أبريل المقبل في استخراج شهادات ما قبل  التخصيص وهي  البيض وبسكرة وام البواقي وميلة وتيارت وسكيكدة.

وستنطلق العملية في  ولايات الشلف وبشار وتلمسان والجلفة وعنابة وغليزان  يوم  22 أبريل الجاري، فيما ستبدأ بالنسبة لولاية الجزائر يوم 25 أبريل.

كلـمات مفتـاحيــة :

وسائط

الشروع في تسليم أزيد من 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص لمكتتبي برنامج عدل 2   
  أدرج يـوم : الأحد, 15 نيسان/أبريل 2018 19:21     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 143 مرة   شارك

آخـر الأخبــار

18.04.23

تمنراست: تدشين يوم الثلاثاء عدة مشاريع كبرى في مجال الطاقة

18.04.23

انتاج الأسمدة الطبيعية : نحو شراكة علمية جزائرية فنلندية

18.04.23

مسجد باريس الكبير يندد بالتهمة "الباطلة والجنونية" لمعاداة السامية الموجهة لمسلمي فرنسا

18.04.23

أويحيى يدعو الفلاحين الى احداث "ثورة في الذهنيات" من أجل النهوض بقطاع الفلاحة

18.04.23

الجزائر-الولايات المتحدة: تمديد الاتفاق حول التعاون في مجال العلوم والتكنولوجيا

18.04.23

المهرجان الثقافي الأوروبي بالجزائر: الموسيقى و الرقص و الأفلام حاضرة

الأكثــر قـراءة

18.04.23

الجلسات الوطنية الفلاحة: النص الكامل لرسالة الرئيس بوتفليقة 

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: عصرنة مجال السقي وهيكلة الاقتصاد الفلاحي (الرئيس بوتفليقة)  

18.04.23

البطولة العربية للشباب لألعاب القوى: الجزائر تحرز المركز الرابع ب4 ذهبيات و11 فضية و8…

18.04.23

فلاحة: عدم الاستغلال الفعلي للأراضي من أكبر العوائق التي تعترض نمو القطاع

18.04.23

"التحضير جار لعملية إعادة التنظيم الإداري لاستحداث ولايات منتدبة في الهضاب العليا"  

18.04.23

الجلسات الوطنية للفلاحة: ظاهرة تقدم أغلبية الفلاحين في السن مقلقة (الرئيس بوتفليقة) 