الشروع في تسليم أزيد من 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص لمكتتبي برنامج عدل 2   

الجزائر - شرعت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل " في تسليم أزيد من 50 ألف شهادة ما قبل التخصيص لفائدة مكتتبي عدل 2 الذين اختاروا المواقع السكنية و قاموا بتسديد قيمة الشطر الثالث من قيمة المسكن.

وتشمل العملية التي انطلقت اليوم الأحد وستستمر الى غاية 25 ابريل الجاري نحو 50.116 شهادة ما قبل التخصيص عبر 26 ولاية منها حصة تقدر بـ 10 آلاف شهادة تخص مكتتبي ولاية الجزائر.

وتم فتح الموقع الالكتروني لوكالة "عدل" لفائدة مكتتبي هذه الولايات على مدى احدى عشرة يوما، على ان تخصص 3 أيام لكل مجموعة من الولايات.

ويشرع اليوم مكتتبو ولايات أدرار والاغواط وباتنة والبليدة وتمنراست وسطيف وسعيدة وسيدي بلعباس وقسنطينة والمسيلة ووهران وبرج بوعريريج والنعامة في استخراج شهادات ما قبل التخصيص عبر الموقع الالكتروني لوكالة "عدل"، فيما ستشرع ستة (6) ولايات أخرى يوم 18 أبريل المقبل في استخراج شهادات ما قبل التخصيص وهي البيض وبسكرة وام البواقي وميلة وتيارت وسكيكدة.

وستنطلق العملية في ولايات الشلف وبشار وتلمسان والجلفة وعنابة وغليزان يوم 22 أبريل الجاري، فيما ستبدأ بالنسبة لولاية الجزائر يوم 25 أبريل.