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تهيئة المؤسسات الفندقية بالعاصمة: وزير السياحة يشدد على احترام آجال التسليم والنوعية 

  أدرج يـوم : الأحد, 15 نيسان/أبريل 2018 18:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 232 مرات
تهيئة المؤسسات الفندقية بالعاصمة: وزير السياحة يشدد على احترام آجال التسليم والنوعية 

الجزائر - شدد وزير السياحة والصناعة التقليدية السيد عبد القادر بن مسعود اليوم الأحد، خلال زيارته لعدد من مشاريع تهيئة المؤسسات  الفندقية بالعاصمة على "ضرورة احترام آجال التسليم والنوعية"، حسب ما افاد  بيان للوزارة.

وأوضح ذات المصدر ان الوزير اسدى خلال معاينته لعدد من مشاريع اعادة تهيئة وعصرنة وحدات فندقية بالعاصمة "تعليمات صارمة للتقيد بآجال تسليم هذه المؤسسات الفندقية، مع الحرص على مراعاة نوعية الأشغال والمحافظة على طابعها المعماري".

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كما الح الوزير خلال هذه الزيارة على "ضرورة المتابعة الدائمة والمستمرة  لمكاتب الدراسات" المكلفة بمراقبة سير عمل هذه الورشات، يضيف نفس المصدر.       

وقد تنقل الوزير خلال هذه الزيارة الاولى من نوعها بعد تعيينه على رأس هذا القطاع إلى ورشات تهيئة كل من فندقي السفير وألبرت الأول، ومركز المعالجة بمياه البحر وميناء النزهة بسيدي فرج.

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تهيئة المؤسسات الفندقية بالعاصمة: وزير السياحة يشدد على احترام آجال التسليم والنوعية 
  أدرج يـوم : الأحد, 15 نيسان/أبريل 2018 18:40     الفئـة : اقتصــاد     قراءة : 232 مرة   شارك

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